Seriāla "Nebaidies ne no kā" filmēšanas aizkulises

“Joprojām vēl nespēju noticēt!”: galvenā tēma no seriāla “Nebaidies ne no kā” ieguvusi nomināciju “Hollywood Music in Media Award” Ieteikt







“Joprojām vēl nespēju noticēt, taču tas ir noticis! Galvenā tēma no seriāla “Nebaidies ne no kā” ir ieguvusi nomināciju prestižajā – Hollywood Music in Media Award kategorijā – “Galvenā Tēma seriālam (svešvalodā),” savā “Facebook” kontā raksta komponists Rihards Zaļupe.

“Liels paldies žūrijai par nominēšanu,” pateicību izsaka komponists.

Viņš norāda, ka “ir tik jaudīgi redzēt 6 finālistu sarakstā vienu no saviem pēdējā laika favorītseriāliem : SQUID GAME! Un kur nu vēl vairāk, ka šā gada pārējās kategorijās ir mani filmu mūzikas elki: Hans Zimmer ( DUNE/ NO TIME TO DIE (James Bond), Harry Gregson-Williams (STILLWATER), Mychael Danna, Alexandre Desplat, kā arī Beyonce, Jay-Z, Billie Eilish un daudzi citi!”

Komponists izsaka pateicību visai radošajai komandai: režisoram Andrejam Ēķim, producentiem – Aijai Ansonei, Ditai Celmiņai, Cinevilla films, TV3 Go. Visiem aktieriem, it īpaši Kasparam Dumburam, Ditai Lūriņai, Imantam Stradam, Tom J. Benedict (Tomam Liepājniekam) u.c. Tāpat viņš saka paldies mūziķiem, kuri piedalījās ierakstā – Dacei Zālītei-Zilbertei un Indulim Cintiņam.

“Un visbeidzot – Vislielākais PALDIES Dievam un manai mīļajai ģimenei un draugiem par atbalstu,” raksta Zaļupe.