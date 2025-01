Politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks. Foto: ekrānuzņēmums no video.

Jurģis Liepnieks izsaka konkrētu prognozi, kurš būs nākamais Rīgas mērs: “Viņš ir vienīgais, kuram acis deg un kurš grib” Ieteikt







Jurģis Liepnieks un Nils Sakss Konstantinovs savā jaunākajā sarunā cita starpā diskutējuši par iespējamo nākamo Rīgas mēru. Jurģis Liepnieks ir visai pārliecināts par nākamā mēra kandidatūru.

Viņš norāda: “Rīgā, es domāju, ka Vilnis Ķirsis nebūs mērs, un tā ir laba ziņa rīdziniekiem. Kurš būs mērs? Protams, lielā intriga ir tā, vai Šleseram pietiks balsu, lai kļūtu par mēru. Viņš ir apņēmies un noskaņojies, un enerģiski cīnīsies, līdz ar to Šlesers ir favorīts. Es domāju, ka ir vislielākās iespējas, ka mēs iegūsim Šleseru par Rīgas mēru, un es domāju, ka tā īstenībā ir laba ziņa. Ir laiks sakratīt to visu, un es neredzu nekādu risku no tā, ka Šlesers būs mērs. Lai būvē! Lai cīnās! Lai parāda, ko var! Tas tad varbūt “Vienotībai”… Tur būs palicis gads līdz vēlēšanām, varbūt būs kaut kādu “poti” saņēmuši, varbūt sāks kaut ko domāt.

Viņa lielā priekšrocība ir tā, ka visā tajā kompānijā viņš ir vienīgais, kuram deg acis un kurš grib. Tu nevari sasniegt, ja neesi motivēts un tev to pa īstam nevajag. Un Šleseram to vajag, Šlesers to grib, viņš cīnās.

Vai Ķirsis cīnās? Vai viņam ir šī enerģija, lai stātos pretī tai enerģijai? Nē, nav. Nemaz nav. Viņš izdomā tādu populistisku gājienu, ka robežsargi, ārsti un ugunsdzēsēji varēs braukt pa velti sabiedriskajā transportā. Izklausās labi, ja? Bet viņš nespēj pat to nostrādāt līdz tādai… izrādās, viņi varēs braukt tikai dienesta vajadzībās, formās un ar apliecību. Nu, respektīvi, viņš ir pilnīgi nekompetents, nespējīgs saņemties pat uz vēlēšanām.”

Žēl gan, es tā biju pieradis pie ķiršiem, vai Rīgā vai Airbaltic… pic.twitter.com/dHWtT7jeqL — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) January 4, 2025

Komentētāji gan par šo jautājumi ir noskaņoti dažādi, lielākoties pretēji Liepniekam…

Liepniekam kambarsulaiņa vieta piesolīta? — FILS (@andrisandris17) January 4, 2025

Nav nekas personīgi pret Šleseru, bet nu tas ir kā vecu maximas maisiņu trešo reizi mazgāt. 🫠 It kā jau efektīvi un taupīgi, bet… — Edmunds Enins (@edmunds_enins) January 4, 2025

Esmu drošs, ka noderīgāk ir ikdienā lasīt horoskopu, kuru negribīgi publicē pēdējā žurnāla lapā, ne kā klausīties, kas šiem "ekspertiem" ir sakāms par topošo Rīgas mēru. Vēl jo vairāk, ja tādiem šķiet, ka šlešņikovs ir kāda favorīts. — fazijs (@fazijs) January 4, 2025