"Šis gads iezīmēsies ar "Rail Baltica" pilnīgāko katastrofu," drūmi secina Jurģis Liepnieks







“Šis gads, manuprāt, iezīmēsies ar “Rail Baltica” pilnīgāko katastrofu,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda rakstnieks un politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks, diskutējot gan par valdības darbu kopumā, gan par “Rail Baltica” būvniecības problēmām.

Tas, kas notiek ar mega dzelzceļa projekta “Rail Baltica” realizāciju, faktiski atspoguļojot norises Latvijas politikā un sabiedrībā.

“Mēs redzam, ka esam absolūti vājākais posms Baltijā. Leiši, igauņi spēj tikt galā ar projektu. Mēs nespējam tikt galā ar projektu. Manuprāt, ir skaidri redzams, ka esam arī korumpētākais posms Baltijā. Mana dziļākā pārliecība ir, ka tā nav tikai vienkārši nezināšana un stulbums, kāpēc igauņi būvē par divām trešdaļām lētāk kilometru nekā mēs. Un lai man nestāsta, ka tas ir tikai viena Gaujas tilta dēļ, kas tad nezin cik miljardus maksātu,” sprieda Liepnieks TV24 raidījumā.

Liepnieks raidīja kritiku valdības virzienā. “Mēs redzam to, ka tā politiskā kultūra, kāda mums ir, ka valdība nav spējīga un nav ne mazākā mērā ieinteresēta strādāt kā komanda – menedžmenta vienība -, kas risina kaut kādu problēmu,” pie viena secinājis Liepnieks.

“Finanšu ministrs sēž un tā bišķi nicīgi runā it kā no malas,” piebilda viņš par finanšu ministru Jāni Reiru (JV). “Jaunā Vienotība” visus šos gadus ir “valdošās lomās”, bet viņi uzvedās tā, it kā tas uz viņiem neattiektos. “Tur ir valdības nespēja menedžēt, nespēja sastrādāties un nespēja pat apzināties, ka tas ir viņu liels, kopīgs projekts, nu, tāds ir šis gads,” atzina Liepnieks, vērtējot valdības paveikto 2024.gadā, kas, viņaprāt, iezīmējoties ar “Rail Baltica” pilnīgāko katastrofu.

