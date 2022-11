14. Saeimas deputāts, partijas “Apvienotais saraksts” pārstāvis Edgars Tavars (no kreisās), partijas “Apvienotais saraksts” pārstāvis, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un 14. Saeimas deputāts, “Jaunā vienotība” pārstāvis Krišjānis Kariņš. Foto. LETA © Zane Bitere

JV un AS “klusās diplomātijas” līmenī turpina risināt domstarpības. Vai izdevies vienoties? Ieteikt







Koalīcijas sarunās iesaistītie skaidrību par “Jaunās vienotības” (JV) un “Apvienotā saraksta” (AS) domstarpību atrisināšanu varētu viest pirmdienas rītā, sacīja politiķe Evika Siliņa (JV) un politiķis Edgars Tavars (AS).

Siliņa aģentūrai LETA norādīja, ka pagaidām vēl norisinās aktīvas sarunas starp JV un AS pārstāvjiem, un skaidrība, visticamāk, gaidāma pirmdienas rītā.

Savukārt, lūgts komentēt sarunu gaitu un JV un AS domstarpību iespējamo atrisināšanu, Tavars teica, ka patlaban vēl nekādus komentārus sniegt nevar un piebilda, ka plašākus komentārus būs iespējams sniegt pirmdienas rītā, kad, visticamāk, būs zināms sarunu iznākums.

Jau ziņots, ka “Jaunā vienotība” (JV) un “Apvienotais saraksts” (AS) brīvdienās neformāli jeb “klusās diplomātijas” līmenī turpina risināt konstatētās domstarpības.

Iepriekš vaicāta par termiņiem, Siliņa norādīja, ka JV līdz svētdienas vakaram gaidīs atbildi no AS par JV politiķa, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) atbildības jomu piedāvājumu.

Politiķe skaidroja, ka jau pašlaik ir vērojams zināms progress, lai gan reizē nav notikusi ļoti liela “pavirzīšanās uz priekšu”.

JV politiķe norādīja, ka tiks runāts arī par valsts fiskālo politiku, jo, ņemot vērā, ka AS nav strādājis līdzšinējā valdībā, tai ir diezgan daudz jautājumu par nākamā gada budžeta veidošanu. Šo jautājumu izrunāšana arī palīdzēs novērst kādas AS bažas saistībā ar Kariņa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu, skaidroja Siliņa.

AS Saeimas deputāts, parlamenta priekšsēdētājs Edvards Smiltēns uzsvēra, ka valdības veidošanas sarunās “tikai tagad” ir sajūta, ka AS tiek sadzirdēts. Viena problēma ir, ka vēl nav panākta vienošanās par izpratni, ko nozīmē un kā praktiski tiks īstenots solidaritātes princips. AS politiķis uzsvēra, ka veselība, izglītība, iekšlietas un labklājība ir ļoti smagas jomas, kur koalīcijas partneriem būtu jāuzņemas solidāra atbildība.

Vaicāts par to, vai AS līdz nedēļas beigām sniegs atbildi par atbildības jomu sadalījumu, Smiltēns atbildēja, ka tas ir atkarīgs no “klusās diplomātijas”, kas turpināsies brīvdienās, darba rezultātiem.

Tāpat ziņots, ka pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par turpmāko darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.

Sarunu mērķis ir trīs politisko spēku – JV, AS un Nacionālās apvienības – koalīcijas izveidošana.