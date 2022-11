Krišjānis Kariņš Foto: Paula Čurkste/LETA

Kariņš “sniedz roku” – vēl pagaidīšot, gatavs pārrunāt ar AS viņu neskaidrības Ieteikt







“Jaunās vienotības” (JV) līderis, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) neskaidrību gadījumā ir gatavs vēl tikties ar “Apvienoto sarakstu” (AS), tajā skaitā trīspusējās sarunās ar Nacionālās apvienības (NA) dalību, lai saņemtu AS atbildi par atbildības jomu sadalījumu.

Pēc šodien notikušās JV un NA pārstāvju tikšanās premjers uzsvēra, ka gaida atbildi no AS par atbildības jomu sadalījumu, lai būtu skaidrs, vai viņi ir vai nav gatavi virzīties uz priekšu. “Roka ir pasniegta,” uzsvēra Kariņš, norādot, ka, ja vēl ir neskaidrības, tad var tikties un tās pārrunāt.

Vaicāts par NA līdera Raivja Dzintara minēto iespēju trīspusējā sarunā risināt JV un AS viedokļu atšķirības, premjers atbildēja, ka tādas sarunas ir pilnīgi iespējamas. Reizē JV politiķis atgādināja, ka no savas puses jau labu laiku esot plaši argumentējis, kā viņš saredz, kā process varētu virzīties uz priekšu, taču progresa tajā nav jau divas nedēļas.

Piemēram, trešdien Kariņa un JV tikšanās laikā ar AS frakciju tika atbildēts uz dažādiem jautājumiem un diskusija bija ļoti pozitīva, atzīmēja premjers. “Man liekas, ka aina ir ļoti skaidra un vienkārši ir jāsaprot, (..) vai [AS] pamatā ir vai nav vēlēšanās virzīties uz priekšu,” jo tas neesot skaidrs nedz politiķim, nedz sabiedrībai, atzīmēja Kariņš.

JV politiķis uzsvēra, ka koalīcijas veidošanas procesā tiks izmantotas “visas iespējas”. Reizē Ministru prezidents norādīja, ka atturēsies no prognozes, vai izveidosies, vai neizveidosies topošā valdība, jo tam nepieciešama visu trīs politisko spēku piekrišana.

Kariņš atzīmēja, ka JV un NA apmēram sakrīt viedokļi, kādā veidā valdību izveidot, un tagad politiķis gaida AS atbildi.

Ja AS teiks “nē” par atbildības jomu sadalījumu, tad tas ir jārespektē, savukārt, ja AS saka “jā”, tad darbs turpināsies, strādājot pie citiem neatrisinātajiem jautājumiem, atzīmēja Kariņš. Pēc tam cita starpā jāpanāk vienošanās arī par starpnozaru jautājumu risināšanas pieeju un to ir iespējams izdarīt, pauda politiķis.

Vaicāts par AS piedāvāto variantu starppartiju sadarbībai, ka ministrs būtu no vienas partijas un tās pašas ministrijas parlamentārais sekretārs – no citas koalīcijas partijas, Kariņš norādīja, ka tas ir viens no priekšlikumiem, ko var apspriest tālākās sarunās.

Gadījumā, ja AS atbildētu noraidoši uz atbildības jomu piedāvājumu, tad process būtu apstājies, norādīja politiķis. Kariņš cer, ka AS tomēr redzēs piedāvājumu kā “dzīvotspējīgu variantu” un būs gatavi turpināt sadarbību.

JV valdības deklarācijas veidošanas piedāvājumā paredzējusi arī Finanšu ministrijas pārstāvju dalību šajā procesā. Uz nepieciešamību tikt skaidrībā par to, vai būs vai nebūs pieejams papildu finansējums nozarēm, norādījuši arī AS pārstāvji.

Vaicāts par to sīkāk, Kariņš norādīja, ka starp daudziem valdības deklarācijas veidošanā skatāmajiem jautājumiem svarīgi ir arī tas, kāds varētu būt finansējums no valsts budžeta turpmākajos gados. Sagaidāms, ka 2023.gads iedzīvotājiem būs grūts, reizē valsts ir jau lēmusi par finanšu atbalsta piešķiršanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem energocenu pieauguma apstākļos, atzīmēja premjers.

Ņemot vērā finanšu atbalsta piešķiršanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, būs ļoti ierobežotas iespējas rast papildu naudu citām, jaunām vajadzībām, sacīja Kariņš. Cik ierobežotas būs šīs iespējas, vēl nav pilnīga skaidrs, un tas būs jāatbild valdības veidošanas, deklarācijas rakstīšanas laikā, skaidroja politiķis.

Taujāts, vai, ņemot vērā iezīmējušos šķērsli sarunās, valdības izveidošanas tuvākais iespējamais termiņš drīzāk būtu novembra beigas vai decembris, Kariņš atturējās komentēt kādu no iespējamiem grafikiem.

Kā ziņots, ja AS šonedēļ nesniegs atbildi par Kariņa piedāvāto atbildības jomu dalījumu, iezīmējies risks trīs partiju valdības koalīciju izveidošanas iespējām.

Kariņš pēc trešdien notikušās tikšanās ar AS pauda cerību, ka AS atbildi uz viņa piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sniegs pirms nedēļas beigām.

Savukārt AS līderi Edvards Smiltēns, Edgars Tavars un Uldis Pīlēns uzsvēruši, ka sākumā ir nepieciešams strādāt pie valdības darāmajiem darbiem un vienoties, kas ir paveicams konkrētajās nozarēs. Tāpat jābūt skaidrībai, vai nozarēm būs vai nebūs pieejams nepieciešamais finansējums, atzīmēja AS politiķi.