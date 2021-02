Automašīna ar numurzīmi “Priex”. Foto: Ieva Čīka/LETA

Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ja tā skopi un, kā saka, utilitāri – kāda nozīme cipariem, no kuriem tava auto numura zīme salikta? Ne degvielas patēriņš no tā mainās, ne ātrums… Ņemu to, ko CSDD dators nejauši izmet. Kaut kādu 7349. Vai 3528. Samaksāju pēc cenrāža EUR 40,15. Un rullēju bez bēdas. Par visiem “krutajiem” viena un divu ciparu vai 666 valkātājiem pasmīnu.

Vai tomēr mazdrusciņ apskaužu? Un – ja tā godīgi – gribētu savā vizītkartē kaut ko sev mīļu. Laimīgo “acīti”, piemēram.

Vai māņticībai par spīti veselus divus 13. Vai vecākā dēla dzimšanas gadu. Un tā tālāk.

Iespēja reģistrācijas numuru izvēlēties bijusi jau sen. Cena – 150 eiro. Maksā un kopā ar CSDD ierēdni meklē datorā kāroto. Iespējams – atrodi. Iespējams – nav. Jo citi jau pievākuši. Nereti šādu nodarbi par savu mazo biznesu pārvērtuši, visādus vilinošus ciparu salikumus savā valdījumā uzkrājot un vēlāk jums par daudz augstāku cenu piedāvājot.

Turpmāk būs vieglāk. Mūsdienīgāk. Kopš 1. februāra CSDD e-pakalpojumu sadaļā varat redzēt visu, kas tuvākajā laikā brīvs, kas pārskatāmā nākotnē kļūs pieejams.

Lūk, šobrīd (svētdien, 7.02., plkst. 13.40) nevaru dabūt, piemēram, MU1313. Bet ir iegūstams 13 kopā ar “acīti” (MU1321). Varu dabūt arī savu dzimšanas gadu. Vai virtenīti 4321. Otrādi – 1234 – jau paņemts. Tā varat spēlēties, līdz apnīk. Un kaut ko ņemt.

Vai gaidīt marta vidu, kad atvēršoties jauns piedāvājums burtu sērijām XH un MV. Pirmajai būšot dabūjami pat viencipara skaitļi.

Nez kas tos nomedīs? Dārgumu uzkrājēji nevarēšot, jo sistēma pieļaus tikai vienas izvēles numura zīmes iegūšanu gada laikā.

Jautra spēlīte. Un, šķiet, diezgan godīga. Lētāka gan tā nekļūs. Numuru rezervējot, jāsamaksā 27,87 eiro, saņemot – vēl 150. Tādēļ laikam jau tā joprojām paliks visai šauram spēlētāju lokam. Vairākums joprojām paļausies uz bezizvēles loteriju.

Tā, kā pirms pusotra gada izdarīju arī es. Un ar savu 3336 esmu jau sadraudzējies. Pat numeroloģijas mistikā atļāvos iekāpt. Un tajā teikts – trijnieks atbild par plānošanu, pārrunām, sarunu veikšanu, papildu finanšu iegūšanas iespējām. Šis cipars parasti mēdz attīstīt cilvēkos lepnumu un iedomību. Bet seši esot mīlestības, uzticības un pieķeršanās simbols. Lieliski piemērots, lai dotos ceļojumos, šādā auto parasti visas nesaskaņas ļoti ātri pārejot. Lai nu tā būtu…