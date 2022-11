“Elektriskā mobilitāte ir gudra izvēle. Mēs to padarām arī par vienkāršu. Esam koncentrējušies, lai piedāvātu vislabāko elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieredzi ikvienam, kas iesaistīts pārejā uz elektrisko mobilitāti,” izrādot Lahti apkaimē izveidoto ražotni, saka “Kempower” izpilddirektors Tomi Ristimaki. Foto: Ilmārs Randers

Somu elektrotransporta uzlādes staciju ražotāja pārsteidzošais stāsts: no 3 darbiniekiem līdz 27,4 miljonu apgrozījumam Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No trim darbiniekiem 2018. gadā, līdz 27,4 miljonu eiro apgrozījumam 2021. gadā un 741% pieaugumam, salīdzinot ar 2020. gadu, un 268% finanšu apgrozījuma pieaugumu 2022. gada astoņos mēnešos, kā arī jau 260 darbiniekiem uzņēmumā patlaban, skaidri prognozējot, ka līdz gada beigām būs nepieciešami vismaz 300 – tāds īsumā ir somu elektrotransporta uzlādes staciju ražotāja “Kempower” pārsteidzošais stāsts.

Tīrāks jeb, kā tagad mēdzam teikt, zaļāks sabiedriskais transports, kā arī preču piegāde un pārvietošanās kā tāda ar videi draudzīgiem braucamajiem pamazām kļūst par globālo normu. Lai šai normai pielāgotos, jānodrošina pieejamība ne tikai zaļajiem pārvietošanās līdzekļiem, bet arī jāpielāgo esošais vai jāveido pilnīgi jauns uzlādes tīkls.

Transporta eksperti prognozē, ka jau tuvākajā laikā Eiropas kontinentā pieprasījums pēc aprīkojuma, piemēram, elektrouzlādes staciju izveidošanai, sasniegs tuvu pie desmit miljardiem eiro mērāmus skaitļus.

Šajā pieprasījuma “pīrāgā”, strauji audzējot savu tirgus daļu un konkurējot ar milžu kompānijām no Āzijas – pamatā Ķīnas, sekmīgi “iekodies” vēl pirms gadiem trim faktiski par jaunuzņēmumu uzskatāms uzņēmums “Kempower” no Somijas. “Elektriskā mobilitāte ir gudra izvēle.

Mēs to padarām arī par vienkāršu izvēli. Esam koncentrējušies tikai uz to, lai piedāvātu vislabāko elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pieredzi ikvienam, kas iesaistīts pārejā uz elektrisko mobilitāti,” rūpnīcas apmeklējuma laikā stāsta “Kempower” izpilddirektors Tomi Ristimaki.

Neradās tukšā vietā

Lai arī, skatoties no malas, uzņēmuma straujā izaugsme vairāk izskatās pēc pasakas par Pelnrušķīti, kaut mazliet ar to iepazīstoties, kļūst uzreiz skaidrs – Somijā ir nopietni priekšnoteikumi, lai ar mērķtiecīgu darbu sasniegtu galvu reibinošos panākumus mūsdienu eksporta tirgos, kas jau tagad ir ļoti prasīgi dažādu klimata neitralitātes kritēriju izpildē.

Sevišķi tas attiecināms uz reģionu ap Lahti – pilsētu ar senām rūpniecības tradīcijām. Reģions pēdējo trīsdesmit gadu laikā piedzīvojis globāla piemēra un uzņēmējus iedvesmojošas pieredzes vērtu transformāciju no fosilās enerģijas un izejvielu izmantošanas uz aprites ekonomiku.

Tādēļ nav brīnums, ka tieši Lahti tuvumā izvietota “Kempower” galvenā ražotne, kas jau tagad savu produkciju izgatavo, izmantojot zaļo enerģiju un citas videi draudzīgas ražošanas procedūras. Ar to visu citiem uzņēmumiem viņu produktu nišā vēl tikai nāksies saskarties, pārmaiņās ieguldot papildu investīcijas, kamēr “Kempower” pilnā mērā jau var fokusēties vienīgi uz produktu kvalitātes uzlabošanu.

Ar uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi straujai un sekmīgai attīstībai vien būs par maz – nepieciešamas zināšanas, ražošanas kultūra un tradīcijas, protams, arī pētniecība un investīcijas. “Kempower” arī šajos aspektos visu nesāka no nulles vai arī tikai no dažādiem valsts atbalstiem, kas uzņēmējdarbības atbalstam Somijā visai plašā klāstā pieejami jau gadu desmitiem.

Uzņēmums ir globālā metināšanas iekārtu zīmola “Kemppi” zināšanu pārmantotājs un turpinātājs. “Kemppi” dibināts 1949. gadā un kopš tā laika piegādājis tūkstošiem metināšanas iekārtu klientiem visā pasaulē. “Kemppi Group” uzņēmums, kurā tagad ietilpst arī “Kempower”, 1977. gadā bijis pirmais pasaulē, kas savos produktos ieviesis uz invertoriem balstīto līdzstrāvas (DC) izmantošanu.

Ikdienā sadzīves tīklā pamatā izmantojam maiņstrāvu (AC). Tai spriegums ir augstāks, taču jauda strāvas “mainīgās dabas” dēļ mazāka. Tādēļ daudzām ierīcēm, piemēram, televizoriem vai datoriem, ir papildu barošanas bloki, kas maiņstrāvu pārvērš līdzstrāvā. Tieši ar līdzstrāvu iespējama arī visātrākā un efektīvākā bateriju uzpilde.

Izmantojot ilggadējo pieredzi, ko grupas ietvaros varēja pārņemt no metināšanas aparātu ražotājiem, “Kempower” tagad specializējies līdzstrāvas ātrās uzlādes staciju ražošanā, kas no kopējā modeļu un produkcijas klāsta veido 89%. Klienti 40 pasaules valstīs, pārsvarā tie pārstāv publisko un komercsektoru – sabiedriskā transporta, smago automašīnu, elektrokāru, ekskavatoru u. c. uzlādes stacijas.

Kopumā ceļš uz panākumiem šajā nišā nemaz nav bijis vienkāršs un viegls. Lai mērķētu uz pasaules līdzstrāvas avotu tirgus daļu, kas nav saistīta ar metināšanu, “Kemppi Group” dibināja jaunus uzņēmumus un iesaistījās projektos, kuros bija nepieciešamas ar līdzstrāvas jaudu darbināmas ierīces. Kādu laiku izveidojusies pat sadarbība ar CERN (Eiropas kodolpētījumu organizācija), kam izgatavots daļiņu paātrinātājs. Saņemtas godalgas, iegūta starptautiska atzinība, taču projekts dažādu iemeslu dēļ noslēdzies. Pieredzi ieguvušie darbinieki pārcelti uz “Kemppi Group” pētniecības daļu. Tur viena no izpētes jomām bijusi arī elektroautomašīnu uzlāde. Vairāku gadu pētniecības un eksperimentu rezultātā 2018. gadā nolemts dibināt jaunu uzņēmumu “Kempower”, kas izrādījies īstajā vietā un laikā.

Pie klientiem – ar priekšzīmi

“Mūsu ātrās uzlādes staciju risinājumus izstrādā un testē cilvēki, kuri paši tos izmanto, jo brauc ar elektromašīnām. Uzņēmuma galvenajā mītnē Lahti vien ir vairāk nekā 200 šādu mašīnu un vadītāju. Arī filiāļu un uzstādīto staciju atbalsta komandas brauc ar elektromašīnām – visi esam iesaistīti elektriskās mobilitātes jomā, rādām priekšzīmi, kā ikviens var iesaistīties kopīgas nākotnes veidošanā,” izrādot ražotnes teritoriju, pamatoti lepojās Tomi Ristimaki.

Viens no pirmajiem un šobrīd lielākajiem “Kempower” klientiem ir elektroautomašīnu uzlādes tīkls “Recharge”, kas darbojas Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā. Tam pieder gandrīz 2500 EV lādētāju ar vidēji vairāk nekā 200 000 uzlādes sesijām mēnesī. Pērn uzņēmums paplašinājis savu tīklu ar vairāk nekā 250 jauniem lādētājiem.

Nākamajos gados “Recharge” plāno ievērojami paplašināties, ienākot arī Dānijas teritorijā. “Kempower” līdz ar staciju uzstādīšanu klientiem nodrošina arī digitālos risinājumus, kas 24/7 režīmā nodrošina pieslēgšanos jebkurā pasaules kontinentā, lai nodrošinātu lādētāju attālo uzraudzību un apkopi. Īpašas lietotnes izveidotas arī pašiem autovadītajiem sekošanai baterijas uzlādes sesijai, lai kur viņi tajā laikā būtu devušies.

Ar digitālā nodrošinājuma risinājumiem “Kempower” speciālisti aprēķinājuši, ka, piemēram, oktobra sākumā ar uzņēmuma staciju uzlādēm visā pasaulē videi draudzīgā veidā nobraukti jau 154 941 430 km, kas būtu 3866 reizes apkārt zemeslodei.

“Kempower” savas uzlādes stacijas ir eksportējis arī uz Latviju, un, iespējams, tuvākajā laikā to kļūs arvien vairāk. Piemēram, “Virši-A” vadība jau ir izziņojusi, ka elektroauto uzlādes tīklā plāno investēt divus miljonus eiro, pirmajā projekta posmā elektrouzlādes tīklu attīstītot 20 “Viršu” degvielas uzpildes stacijās.