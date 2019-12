Publicitātes foto

Pēdējā laikā ļoti populāra kļuvusi strādāšana no mājām. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju attīstībai, aizvien plašāks darba pienākumu klāsts ir ērti veicams arī attālināti – nepieciešams vien gana jaudīgs dators, interneta pieslēgums un, protams, ērta darba zona.

Ierasts, ka kā darba vieta mājas apstākļos tiek iekārtota viesistaba vai virtuve vai jebkura cita mājokļa telpa, kurā atrodas gana parocīgs galds. Tomēr nereti ierastās mēbeles nav īsti piemērotas ilgstošai strādāšanai. Galds var būt pārāk augsts vai zems, kā krēsls darbam tiek izvēlēts visērtākais no pieejamajiem, tāpēc bieži vien tiek pārpūlēta muguras daļa, spranda un pleci.

Lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai un varētu savus darba pienākumus veikt bez muguras sāpēm, ļoti svarīga ir pareiza darba zonas iekārtošana, kurā pietiktu gan apgaismojuma, gan individuālām vajadzībām pielāgojamu mēbeļu. Noderīgus padomus ērtai darba zonas iekārtošanai mājās esam sagatavojuši raksta turpinājumā.

NOT ad-places-scripts.desktop-all-raksts1

Atbilstošās telpas izvēle

– Ja mājoklī mīt liela ģimene, kā darba istabu nevajadzētu izvēlēties telpu, kas ir caurstaigājama. Telpas izvēlē jāvadās pēc tā, cik intensīvi tā sadzīvē tiek izmantota, piemēram, iekārtojot darba zonu virtuvē, jārēķinās ar to, ka mājinieki to izmantos visbiežāk, tādēļ būs grūtāk koncentrēties darbam un uzmanību no tā novērsīs sadzīves trokšņi.

– Ja darba zonā plānots pieņemt klientus vai tikties ar sadarbības partneriem, tad ieteicams izvēlēties telpu, kas atrodas pēc iespējas tuvāk ārdurvīm. Tādejādi būs daudz vieglāk radīt biroja gaisotni un norobežoties no saimnieciskām ikdienas rūpēm.

– Ja plānots kā darba zonu izvēlēties atsevišķu kādas telpas daļu, tad vajadzētu to iekārtot netālu vai pie loga, lai nodrošinātu darba zonu ar tik nepieciešamo dabisko apgaismojumu.

– Darba vietu noteikti nevajadzētu iekārot guļamistabā, jāatceras, ka šī mājokļa telpa ir paredzēta atpūtai un, iekārtojot savu darba vietu tajā, Jums būs daudz grūtāk pārslēgties uz miega režīmu un atpūsties no ikdienas rutīnas.

Kā piemeklēt darbam vispiemērotākās mēbeles?

Kad atbilstošā darba vietas zona piemeklēta, jāparūpējas arī par kvalitatīvu un ērtu mājas biroja mēbeļu iegādi. Izvēloties datorgaldu, īpaši vērīgi jāraugās, lai tā augstums atbilstu Jūsu vajadzībām, un tajā būtu atvēlēta atsevišķa sadaļa ērtai klaviatūras izvietošanai. Vairumā gadījumu datorgaldi ir aprīkoti ar vairākām ērtām sadaļām to apakšā, kur parocīgi izvietojami, piemēram, printeri, ārējie cietie diski (iegādāties var šajā linkā) un atvēlēta vieta arī dažādu dokumentu izvietošanai.

Īpaši rūpīgi jāizvēlas arī gana ērts darba krēsls, kuram būtu regulējams augstums, atzveltne un roku balsti. Plašā klāstā vidažādākie datorkrēsli pieejami interneta viekalā 220.lv – https://220.lv/lv/mebeles-un-interjers/biroja-mebeles/biroja-kresli, kur, izmantojot ērtus meklēšanas rīkus tos ātri varēsiet atrast pēc sevi interesējošiem parametriem.

Lai radītu drošu atbalstu savai mugurai un plecu zonai, neizmirstiet pievērst uzmanību izvēlētā datorkrēsla atzveltes īpatnībām un pārliecinieties par to, ka to būs iespējams noregulēt Jums visērtākajā pozīcijā.

Lai strādāšana pie datorgalda būtu sevišķi ērta, no svara ir ne tikai stabili datorkrēsla roku balsti un muguras daļu atbalstoša atzveltne, bet arī tas, kādā pozīcijā pie tā visērtāk iespējams novietot kājas. Ja pamanāt, ka, ilgstoši strādājot, bieži maināt kāju pozīciju, ieteicams apsvērt kāju balsta iegādi. Kāju balsta slīpums ir izveidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas stabilāku kāju novietošanas pozīciju un tādējādi radītu neatsveramu atbalstu muguras apakšējai daļai.

Kā izvietot datortehniku uz darba galda?

Ja plānots pārsvarā darboties ar portatīvo datoru, citas tehnikas, piemēram, printera vai skanera izvietošana uz darba galda būs daudz vienkāršāka. Tomēr, ja darba specifika vai individuālās vēlmes pieprasa darbošanos ar stacionāro datoru, uz darba virsmas jāatrod vieta visam darbam nepieciešamajam, vienlaikus paredzot brīvu vietu tastatūrai un monitoram.

Jāatceras, ka darba virsmu nebūtu ieteicams pārblīvēt, tāpēc uz tās jāizvieto tikai pats nepieciešamākais. Nevajadzētu aizmirst arī par atbilstoša apgaismojuma nodrošināšanu, tāpēc uz darba galda noteicams atvēlēt vietu arī lampai. Jāatceras, ka gaismai būtu jākrīt virzienā no augšas pāri monitoram tā, lai tā pēc iespējas mazāk atspīdētu ekrānā un netraucētu darbam, tāpēc vislabākā izvēle vienmēr būs monitori, kuru ekrāns lieki neatspīd gaismu (tādus monitorus var iegādāties šeit).

Lai gaismas leņķi būtu vieglāk regulēt un pielāgot jebkurai situācijai un diennakts stundai, ieteicams izvēlēties pie darba galda stiprināmu lampu, kuras statīvu iespējams noregulēt vairākās pozīcijās un leņķos.