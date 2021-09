PSRS kara komisariāti nu bija pagātne. Arhīva foto

Kā mūsu jaunieši pirms 30 gadiem atgriezās no "krieviem"







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 30 gadiem Baltijas valstu valdības pārstāvju sarunās Maskavā ar PSRS Aizsardzības ministrijas vadību tika panākta vienošanās, ka līdz 1992. gada 1. janvārim no aktīvā dienesta padomju armijā tiks atbrīvoti visi no Baltijas iesauktie jaunieši, kā arī virsnieki.

Uz pēdējiem lika cerības, ka tie palīdzēs jaunās Latvijas bruņoto spēku izveidē. Blakus tam sava darbība bija jāpārtrauc kara komisariātiem, kam pienācās nodot arī visus arhīvus un sakaru sistēmas.

Tāpat līdz gada beigām Baltijā bija jāslēdz visas PSRS armijas politiskās karaskolas. Latvijas gadījumā tā bija Maršala S. Birjuzova vārdā nosaukta militāri politiskā skola Rīgā, kuras ēkas Ezermalas ielā mūsdienās izmanto Nacionālā aizsardzības akadēmija.

Vienošanās Maskavā arī atrisināja kopš 1990. gada aktuālo jautājumu par to baltiešu jauniešu vajāšanām, kas atmodas laikā bija izvairījušies no iesaukšanas padomju armijā vai dezertējuši no tās.

Baltijas valstu sarunvedējus gan mazliet pārsteidza, ka pēc puča amatā ieceltais PSRS aizsardzības ministrs Jevgeņijs Šapošņikovs izvairījās apspriest jautājumu par karaspēka izvešanu no Baltijas valstīm, bet tas bija galvenais, kas tobrīd rūpēja baltiešiem.