Teksts: Indulis Burka

Svārstīgās energoresursu cenas, neprognozējami globālie apstākļi un Eiropas zaļais kurss arvien vairāk ietekmē ikviena uzņēmuma ikdienu, jo īpaši ražošanas uzņēmumu, kuros lielu daļu no energoresursu patēriņa veido tieši ražošanas procesi. Par to, kā veidojas šī brīža elektroenerģijas cenas un kā paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti, varēja uzzināt Elektrum Energoefektivitātes centra 27. aprīļa vebinārā, kurā eksperti stāstīja, kādi tehnoloģiskie risinājumi ir pieejami ražošanas procesu energoefektivitātes paaugstināšanai, kā uzņēmēji, sadarbojoties ar zinātniekiem un citiem uzņēmumiem, var samazināt energoresursu patēriņu un ietekmi uz vidi, un kāds atbalsts pieejams uzņēmējiem.

Kas ietekmē enerģijas tirgu?

Elektroenerģijas cena ir cieši saistīta ar situāciju enerģētikas tirgū kopumā. To būtiski ietekmē citu enerģijas avotu cenu izmaiņas, jo elektroenerģijas ieguvei tiek izmantoti ne vien atjaunīgie resursi, ber arī fosilais kurināmais. Tieši šī iemesla dēļ savu apskatu par situāciju enerģijas tirgū sniedza AS “Latvenergo” vecākais tirdzniecības analītiķis Oļegs Rukšāns par situāciju dabasgāzes tirgū.

Speciālists skaidroja, ka no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada maijam dabas gāzes cenu pieaugums ir no 16,24 eiro par megavatstundu līdz 103,33 eiro par megavatstundu. Cenu izmaiņas ietekmējuši vairāki notikumi – augsts pieprasījums pēc dabas gāzes Āzijā un zemi piegādes apjomi uz Eiropu, zemāka atjaunīgo energoresursu izstrāde, zemāks dabasgāzes krātuvju aizpildījums Eiropā un, protams, Krievijas iebrukums Ukrainā. Brīžos, kad dabasgāzes cenas sasniedz maksimumus, elektroenerģijas ražošana no dabasgāzes paliek neizdevīga. Eiropā ir visai daudz staciju, kas ražo elektroenerģiju no oglēm, taču būtiski augusi arī ogļu cena – no 66,96 ASV dolāriem par tonnu 2021. gada janvārī uz 303,13 dolāriem par tonnu 2022. gada maijā. Šīs izmaiņas izraisīja straujš pieprasījuma kāpums Ķīnā, ogļu piegāžu traucējumi no Kolumbijas, Krievijas, Indijas un Austrālijas, ES noteiktais ogļu embargo no Krievijas, kā arī tas, ka īstermiņa ogļu piegāžu iespējas ir izsmeltas. Tāpat šajā laikā trīskāršojušās arī jēlnaftas cenas no 43,98 dolāriem par barelu uz 112,46 dolāriem par barelu, kas saistīts ar situāciju globālajā ekonomikā un bažām par nākotni.

Energoresursu cenu izmaiņas neizbēgami ietekmēja Latvijas elektroenerģijas nākotnes kontraktu cenu. Ja 2021. gada janvārī tā bija 47,9 eiro par megavatstundu, tad 2022. gada maijā tā būs 191,81 eiro par megavatstundu.

Palīdz sadarbība ar zinātniekiem

“Ir neloģiski vispirms pirkt pogu un tikai pēc tam meklēt tai kažoku,” skaidroja Dagnija Blumberga no RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta, ar to domājot, ka vispirms jāizveido loģiska un pamatota enerģijas izlietošanas sistēma, kas ļauj ražošanu padarīt pēc iespējas efektīvāku. Un tieši šajā jomā var palīdzēt zinātnieki, piedāvājot inovācijas.

Ir iespējamas trīs sadarbības formas. Pirmā – zināšanu tieša pārnese, piemēram, iemācoties netērēt vairāk enerģijas, nekā tas patiešām nepieciešams visdažādākajos līmeņos. Turklāt tā var enerģijas patēriņu samazināt pat par 20 %. Par 5 – 10 % samazinājums iespējams pat bez ieguldījumiem. Otra forma – inovāciju komercializācija.

RTU zinātnieki, piemēram, patentējuši sistēmu, kā izmantot centrālas siltumapgādes sistēmas atlikumus, ko tieši neizmato ražošanā. Pārdota licence termoiepakojuma ražošanai no mežizstrādes atlikumiem. Pašlaik tiek sakārtota dokumentācija, lai varētu komercializēt miglas aparātu, kas paredzēts dūmgāzu attīrīšanai pēc granulu un citas biomasas mazas jaudas katliem, ļauj atgūt siltumu no dūmgāzēm un arī ūdeni. Miglas aparāta licenci paredzēts pārdot izsolē. Atsakoties no dabasgāzes, šāda ierīce būs nepieciešama ekoloģisko prasību ievērošanai un cieto daļiņu emisijas samazināšanai. Un tie ir tikai daļa no projektiem.

Trešā forma – trešās puses finansējums inovāciju izstrādei. Tiek noslēgts līgums par RTU zinātnieku ieguldījumu, zinātnieki analizē procesus uzņēmumā un ekoefektivitāti, kā arī piedāvā risinājumus resursu patēriņa samazināšanai. Pēc tam uzņēmums realizē zinātnieku ieteikumus.

Energoanalītika. Ko tā piedāvā uzņēmumam?

AS “Latvenergo” Klientu piedāvājumu attīstības vadītājs Lauris Džeriņš iepazīstināja ar iespējām, ko piedāvā portāls elektrum.lv, lai analizētu savus elektroenerģijas patēriņa paradumus. Pārdomāti biznesa lēmumi vienmēr ir balstīti uz precīziem un laicīgi iegūtiem datiem. Ar jauno Energo analītikas rīku var pārskatīt un salīdzināt savā pārvaldībā esošo uzņēmumu elektroenerģijas patēriņu visiem objektiem, veidot individualizētas atskaites, kas palīdzēs saprast kur un kā tiek izlietota enerģija, saskatīt tendences, prognozēt nākotnes patēriņu un izmaksas.

Pieejami patēriņa dati pa objektiem, mēnešiem, dienām, stundām, pa objektu grupām. Ir filtrēšanas un grāmatzīmju iespējas, piemēram, patēriņa grafiki ar objektu patēriņu salīdzināšanu, vairāki līgumi un uzņēmumu grupas vienā grafikā, salīdzināms neierobežots skaits objektu, iespēja izveidot savas atskaišu sagataves, tās lejuplādēt .xls formātā.

Jauno rīku var atrast ielogojoties portālā elektrum.lv, sadaļas Mani pārskati apakšsadaļā Viedo skaitītāju patēriņa pārskats.

Kur meklēt finansiālo atbalstu uzņēmuma energoefektivitātes celšanai?

Uz šo jautājumu atbildi sniedza valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes daļas eksperts Arnis Dzalbs.

ALTUM ar energoefektivitātes uzlabošanu saprot, piemēram, novecojuša manuāla apkures katla nomaiņu uz jaunu un automātisku, kas darbojas daudz efektīvāk, ļaujot ilgtermiņā ietaupīt ievērojamus līdzekļus. Manuāla kokapstrādes procesa aizvietošanu ar automatizētu iekārtu, kas ļauj ietaupīt elektroenerģiju, darba algas, remonta un apkopes izdevumus, izdevumus par degvielu. Dārzeņu siltumnīcas modernizāciju, nomainot plēvi un LED gaismas moduļus. Daļēju pāreju uz LED gaismekļiem pašvaldībās, saules paneļu ieviešanu uzņēmumos, ražošanas ēkas modernizāciju, pārejot uz LED, siltinot un nomainot apkuri un citas līdzīgas aktivitātes.

ALTUM finansējums ir pieejams četros lielos blokos: 1) energoefektivitāte (iekārtu modernizācija; rekuperācija; siltumapgāde), 2) atjaunojamā enerģija (saule; vējš; koģenerācija; biomasa), 3) zaļās ēkas (rekonstrukcija; jaunbūves) un 4) ilgtspējīgs transports (elektrotransports; biogāze; koplietošana kā serviss).

ALTUM piedāvāto aizdevumu uzņēmumu energoefektivitātei un ilgtspējai būtiskākie nosacījumi ir aizdevums līdz 5 miljoniem eiro un līdz 90% no projekta kopsummas, ko gan ietekmē ļoti daudzi aspekti. Termiņš – no 5 līdz 15 gadiem, draudzīgi procentu nosacījumi atjaunojamās enerģijas ieguvei, samazinātas nodrošinājuma prasības. Aizdevums ir pieejams, ja uzņēmums piedalās citās atbalsta programmās, iegūstot līdzekļus idejas īstenošanai, var tikt finansēt lietotas iekārtas iegāde.

Tāpat ALTUM piedāvā aizdevumus energo servisa kompānijām, kas citiem sniedz energo pakalpojumus, piemēram, nodrošinot citiem uzņēmumiem siltumapgādi, ventilāciju vai apgaismojumu. Arī šajos gadījumos aizdevums ir līdz 5 miljoniem eiro un līdz 90% no projekta kopsummas, ir iespēja veidot klientu portfeli, kā nodrošinājums kalpo finanšu plūsma, pieejams ALTUM speciālistu atbalsts projektu realizācijai.

Plānots, ka no 2022. gada jūnija būs pieejami granti energoefektivitātes izpētei, sedzot līdz 85% no izpētes izmaksām. Paredzēts vienkāršs pieteikšanās process, uzņēmumu esošās infrastruktūras energoauditu izstrāde, tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošana nākotnes uzlabojumiem.

Kā izmantot reaktīvās jaudas kompensācijas sistēmas?

SIA “Energolukss” valdes loceklis Miķelis Caunītis skaidroja, ka viena no iespējām, kā ietaupīt elektroenerģiju, ir uzstādīt reaktīvās jaudas kompensācijas sistēmas. Tas samazina “nelietderīgo” strāvu lietotāja elektrolīnijās un citos elektroapgādes sistēmas elementos. Tādējādi ir iespējams uzstādīt mazākas jaudas iekārtas (transformatorus, komutācijas aparātus, kabeļus ar mazāku šķērsgriezumu), tiek samazināts sprieguma kritums elektrolīnijās, samazināti zudumi kabeļos, citos elektroapgādes sistēmas elementos, samazināta siltuma radītā elektroapgādes sistēmas elementu novecošanās, uzlabota sprieguma kvalitāte – samazināti stāvas un sprieguma kropļojumi.

Reaktīvo enerģiju rada elektrodzinēji, transformatori, īpaši ja nestrādā ar nominālo jaudu, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtas, sūkņi, luminiscentais un LED apgaismojums, IT infrastruktūra. Šīs jaudas nodošana tīklā izmaksā četras reizes vairāk, nekā maksā patērētā jauda. Lai saprastu, ko nepieciešams kompensēt, jāveic mērījumi. Taču rūpnieciskajiem patērētājiem vispirms jāpievērš izmanība saviem rēķiniem, kuros atspoguļota saņemtā vai nodotā reaktīvā jauda.

Enerģijas datu analīze un pielietošana

Par to, kā digitalizēt un efektīvi pārvaldīt uzņēmu resursus skaidroja SIA “Intellify” valdes loceklis RTU asociētais profesors Andris Krūmiņš.

A.Krūmiņš uzsvēra, ka “Intellify” piedāvātā sistēma ļauj ātri atklāt un novērst neatbilstības enerģijas patēriņā.

““Intellify ir pašu spēkiem Latvijā izveidota platforma, pie kuras pieslēdzot visu izmantoto resursu skaitītājus, klimata un tehnoloģisko sensoru datus lietotājs spēj redzēt visus ēkā notiekošos procesus vienkopus. Pati platforma analizē datus un informē par to, ka notiek kas “aizdomīgs”, kam jāpievērš uzmanība,” tā Andris Krūmiņš.

Ar monitoringa sistēmas palīdzību iespējams efektīvi samazināt nelietderīgo enerģijas patēriņu. Vairāk kā 40% no saražotās enerģijas tiek patērēts ēkās. Lielāko daļu no tā patērē apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas iekārtas. Apgaismojuma iekārtas patērē ap 16% enerģijas. Savukārt ražošanas ēkās daudziem patērētājiem nav atgriezeniskās saites par patēriņa atbilstību slodzēm. Turklāt publiskajās ēkās ietaupīt enerģiju ir daudz vieglāk nekā ražošanai domātajās ēkās.

Analizējamie dati tiek sūtīti uz drošu serveri analīzei un tiem var piekļūt datu īpašnieks. Patēriņa dati tiek glabāti pie klienta esošā vai “Intellify” piedāvātā FTP serverī. Ir iespēja veidot neatkarīgas atskaites tehniskajam personālam vai arī individualizētas atskaites.

