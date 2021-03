Publicitātes foto

Kā pareizi izvēlēties skrejriteni?







Varētu teikt, ka tieši skrejritenis ir pats pirmais transportlīdzeklis, ko bērns ir spējīgs patstāvīgi vadīt. Ir dažādu veidu skrejriteņi. Iespējams, ka Jūs pats jau esat izmēģinājis gan parastos, gan elektriskos skrejriteņus un sapratis, ka tie var kalpot kā ļoti labs transportlīdzeklis, it īpaši lielākās pilsētās, kur nākas bieži vien pavadīt laiku sastrēgumos.

Skrejriteņi kalpo arī kā lielisks brīvā laika pavadīšanas veids, kad vienkārši gribas atrasties svaigā gaisā un būt kaut nedaudz aktīvam. Arī bērniem noteikti patiks braukt ar skrejriteni, tāpēc vajadzētu apsvērt domu arī savai atvasei iegādāties šo preci.

Ne visi skrejriteņi ir droši un piemēroti maziem bērniem. Lai saprastu kādu skrejriteni iegādāties savam bērnam, vajag iegūt pietiekami daudz informācijas. Raksta turpinājumā Jūs atradīsiet vērtīgus padomus, kas palīdzēs izdarīt pareizo izvēli.

Skrejriteņi bērniem no 2 gadu vecuma

Izvēloties skrejriteni, ir svarīgi, lai tas būtu piemērots bērna vecumam. Skrejriteņu lielākā atšķirība ir vērojama tieši konstrukcijas ziņā, jo katrs skrejritenis ir pielāgots konkrētam bērna vecumam. Piemēram, ja Jūsu bērnam ir tikai 2 gadi, tad vajadzētu izvēlēties skrejriteni, kam ir trīs riteņi.

Trīsriteņu skrejriteņi ir daudz stabilāki, līdz ar to bērns jutīsies daudz drošāk un labāk iemācīsies ar to braukt. Uzmanību vajadzētu pievērst arī skrejriteņa svaram. Jo smagāks būs skrejritenis, jo stabilāks un izturīgāks tas būs.

Lielākoties skrejriteņiem ir gumijas riepas, lai būtu pēc iespējas labāka saķere ar ceļa segumu. Lai būtu pēc iespējas labāka saķere, jāizvēlas skrejritenis ar riteņiem, kas ir pēc iespējas lielāki un platāki. Šāda veida skrejritenis būs vispiemērotākais un drošākais pašiem mazākajiem braucējiem.

Skrejriteņi ir pieejami ne tikai vienkrāsaini, bet arī ar daudzām košām detaļām. Ir pat tādi skrejriteņi, kas ir aprīkoti ar bagāžnieku. Noteikti vajadzētu izvēlēties skrejriteni, kas ir aprīkots ar atstarotājiem. Izvēle ir patiešām liela, tāpēc nebūs problēmu atrast savai atvasei piemērotāko skrejriteni.

Vienīgais jāņem vērā, ka lielākā daļa skrejriteņu nav salokāmi, līdz ar to tie aizņems vietu automašīnā vai mājoklī.

Skrejriteņi lielākiem bērniem

Kad bērns ir sasniedzis jau lielāku vecumu, tad būs vien jāraugās pēc cita skrejriteņa. Vecākiem bērniem būs jāizvēlas skrejriteņi ar diviem riteņiem. Šie skrejriteņi no iepriekšējiem atšķiras ar to, ka tie ir gatavoti no cita materiāla un ir vēl izturīgāki.

Lielākā daļa vecākiem bērniem piemērotu skrejriteņu ir aprīkoti arī ar bremzēm. Vajadzētu ņemt vērā, ka vislabāk izvēlēties skrejriteni, kam ir lielāki riteņi. Jo lielāki būs riteņi, jo patīkamāks būs brauciens. Braucot ar skrejriteni, kam ir lielāki riteņi, mazāk var just dažādus ceļa nelīdzenumus, kā arī braukšanas ātrums nebūs tik liels, kā braucot ar mazākiem riteņiem.

Tā kā divriteņu skrejriteņi ir daudz vieglāk manevrējami, ļoti rūpīgi jāpārliecinās, ka tie ir aprīkoti ar bremzēm. Lielākoties ir uzstādītas tieši rokas bremzes.

Pirms iegādāties divriteņu skrejriteni vajadzētu pārliecināties, ka bērns ir pietiekami liels un zinošs, lai spētu to vadīt. Pretējā gadījumā bērns var neprast rīkoties ar rokas bremzēm, tādējādi iekulties negadījumā un gūt dažādas traumas. Skrejriteņu riteņiem vajadzētu būt no gumijas, lai braukšana būtu pēc iespējas ērtāka un tā neradītu lieku troksni.

Iegādājoties divriteņu skrejriteņus, vajadzētu pārliecināties, ka tiem var regulēt gan stūres augstumu, gan sēdekļa augstumu. Ja skrejritenim nebūs regulējama ne stūre, ne sēdeklis, pavisam iespējams, ka Jums katru sezonu būs jāpērk jauns skrejritenis.

Kur iegādāties skrejriteņus?

