Ekrānuzņēmums no video

Diktatora vaļības: Kas slēpjas aiz Putina maniakālās tieksmes skūpstīt svešus bērnus? Ieteikt







Ne reizi vien plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos apspriestas Krievijas diktatora Vladimira Putina vaļības pret bērniem – pēkšņa skūpstīšana, apskaušana utt. Uz kādu brīdi viņš bija rimies, taču 28. jūnijā Dagestānā viņš atkal nesavaldīja emocijas un noskūpstīja meiteni, kura vēlējās ar viņu tikai nofotografēties. Krievijas izdevums “Полигон” ir apkopojis visus zināmos gadījumus, kad Putins tik atklāti izrādījis mīlestību pret bērniem.

Izdevums konstatējis, ka Putins publiski ir apskāvis gandrīz 30 svešu bērnu. Psihologi uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar seksuālu kontekstu un varētu ietekmēt bērnu psihi.

Skaļākā epizode notika 2006. gadā Maskavā. Pēc tikšanās ar militāro akadēmiju un skolu absolventiem Putins nolēma pakomunicēt ar tautu. Viņš apstājās cilvēku pūļa priekšā un notupās 4-5 gadus veca zēna priekšā. Un tad notika negaidītais – pēkšņi viņš pacēla bērnam krekliņu un cieši noskūpstīja viņu uz vēdera.

Šīs jūtu izpausme tika nofilmēta un nonāca internetā, pēc kā Putina mīlestība pret bērniem kļuva par visvairāk apspriesto tēmu. Tik ļoti, ka viņam nācās taisnoties par šādu rīcību.

2011. gadā bērnu hokeja turnīra finālspēlē “Lužņikos” viņš nespēja atturēties un noskūpstīja uzvarētāju komandas jauno hokejistu, bet apmeklējot bērnu slimnīcu Maskavā, uz pieres noskūpstīja sešus gadus vecu bērnu no Čeļabinskas.

Varētu domāt, ka Putins izvēlas apskaut tikai puišus, taču ir arī fotogrāfijas, kurās redzams, ka viņš maigi apskauj arī meitenes un skūpsta viņām rokas.

Internetā popularitāti pat guvusi mirkļbirka #pedoputins, zem kuras Twitter lietotāji publicē fotogrāfijas un savus novērojumus.

“Attiecībā uz bērniem tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tiek tieši pārkāptas robežas, bērna ķermenis.

Izrādās, ka svešinieks var pienākt pie bērna un noskūpstīt viņu uz lūpām, uz vēdera vai vienkārši noskūpstīt. Bet vai bērns to vēlas?

Un neviens no pieaugušajiem nekādi nereaģē. Un rodas dīvaina situācija: bērns to nevēlas, viņam tas nepatīk. Un te visi apkārt reaģē: “Ak, mans Dievs, cik jauki! Pats Putins tevi noskūpstīja!”. Un galu galā bērns nezina, ko darīt ar savām jūtām. Viņam tas nepatika, bet visi kaut kādu iemeslu dēļ ir laimīgi. Un kāds priekšstats bērnam rodas, kāds priekšstats viņam pēc tam var rasties, ka tas it kā ir norma? To varētu saukt par seksuālu vardarbību, jo skūpsts uz lūpām ir kaut kas intīms. Tiek pārkāptas bērna robežas. Bērns var būt nobijies. Tas noteikti nav veids, kā pieaugušajiem vajadzētu izturēties pret bērniem,” izdevumam situāciju komentē klīniskā psiholoģe Aleksandra Ivanova.