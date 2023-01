Publicitātes foto

Kā saņemt izdevīgāko piedāvājumu – pilnās un saliktās kravas







Viens no svarīgākajiem loģistikas nozares uzdevumiem ir nodrošināt kravu transportēšana no viena punkta uz otru. Tas ietver dažādus kravu pārvadāšanas veidus, piemēram, avio, jūras, dzelzceļa, taču šoreiz vairāk par izplatītāko pārvadājumu veidu – auto kravu pārvadājumi.

Ik vienam, kurš ikdienā nodarbojas ar kravu sūtīšanu, apstrādi, plānošanu vai jebkuru citu loģistikas operāciju, svarīgi zināt – sūtīt pilnu vai saliktu kravu? Tūlītēju un viennozīmīgu atbildi, visticamāk, nesaņemsiet. Svarīgi ir zināt un saprast, kurā brīdī attiecīgais auto kravu pārvadājumu veids būs izdevīgāks. Esam apkopojuši pilnās un saliktās kravas ieguvumus un trūkumus. Jau sākotnēji izvēlēts atbilstošs pārvadājuma veids ļauj ievērojami samazināt pārvadājuma izmaksas.

Salīdzinot saliktās un pilnās kravas, ir jāņem vērā dažādi faktori, piemēram, kravas apjoms un svars, transportēšanas distance, laiks un izmaksas. FTL (Full Truck Load) nozīmē, ka konkrētajā kravas automašīnā atradīsies tikai viena nosūtītāja preces. Savukārt saliktā krava LTL (Less Than Truckload) nozīmē, ka vienā kravas automašīnā atradīsies vairāku nosūtītāju kravas.

Steidzīgu kravu noteikti iesakām nosūtīt kā FTL, taču kravu, kurai nav kritisks piegādes termiņš var sūtīt arī kā LTL – sūtāmo kravu var konsolidēt noliktavā ar citām kravām un nosūtīt brīdī, kad ir nokomplektēta pilna kravas automašīna.

Pilnās kravas nosūtīšanas ieguvumi

Izvēloties FTL viennozīmīgi tiek panākta augstāka piegādes precizitāte un ātrums, jo nav nepieciešams mērot ceļu līdz citam kravas saņēmējam – nereti var rasties dažādas aizkavēšanās, piemēram, izkraušanas laikā. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka krava pārvadājuma laikā netiks pārkrauta. Pārvadājuma laikā krava tiek krauta tikai 2 reizes – iekraušanas un izkraušanas brīdī.

Pilnās kravas nosūtīšanas trūkumi

Pilnās kravas nosūtīšana prasa detalizētu plānošanu. Svarīgi atcerēties, ka pilnas kravas nosūtīšana FTL nav piemērota tiem uzņēmumiem, kuriem fiziski nav tik daudz preču vai materiālu ko vienā reizē nepieciešams nosūtīt. Jāatceras, ka pilnas kravas nosūtīšana finansiāli izdevīga būs tikai tajā brīdī, ja pieejamā vieta kravas nodalījumā būs izmantota pilnībā. Tāpat ir brīži, kad kravas nosūtīšana var izmaksāt vairāk.

Saliktās kravas nosūtīšanas ieguvumi

Saliktās kravas nosūtīšanas lielākais ieguvums noteikti ir zemākas izmaksas, salīdzinot ar pilnas kravas nosūtīšanu. Taču jāatceras – pie noteikuma, ja sūtāma krava ir kompakta un neaizņem daudz vietas. Saliktās kravas nosūtīšana vienlaikus palīdz arī samazināt negatīvo loģistikas ietekmi uz apkārtējo vidi, ļaujot efektīvāk izmantot pieejamo transporta kapacitāti un samazināt degvielas patēriņu un kaitīgo izmešu daudzumu.

Saliktās kravas nosūtīšanas trūkumi

Viens no lielākajiem saliktās kravas nosūtīšanas riskiem ir kravas iespējamie bojājumi. Lai gan loģistikas nozarē strādājošie pārkraušanas darbiem pieiet ar vislielāko atbildību, cilvēciskais faktors joprojām pastāv. Pašsaprotami – jo vairāk pārkraušanu, jo lielāka iespēja, ka krava var tikt bojāta. Var paiet ilgāks laiks līdz formalitāšu sakārtošanai un apdrošināšanas prēmijas saņemšanai. Tāpat LTL ir mazāk elastīga, ņemot vērā to, ka kravas automašīnā atrodas preces no vairākiem nosūtītājiem un saņēmējiem.

Kurš kravas nosūtīšanas veids ir ērtāks un finansiāli izdevīgāks, atkarīgs no sūtāmās kravas veida, specifiskajām vajadzībām un pieejamo kravas automašīnu noslogojuma attiecīgajā brīdī.