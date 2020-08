Publicitātes foto

COVID-19 pandēmija ir likusi daudziem zīmoliem pārdomāt to, vai viņu digitālā mārketinga un SEO stratēģija atbilst uzņēmuma biznesa mērķiem un esošajai situācijai. Balstoties uz statistiku un datiem, SEO pakalpojumi var tikt pielāgoti, lai gūtu pārliecinošus rezultātus arī mainīgos apstākļos. Piedāvājam dažus padomus, kā SEO optimizācija var tikt pārvaldīta, lai attīstītu Jūsu biznesu arī pandēmijas laikā. Vislabāk to palīdzēs paveikt pieredzējusi un profesionāla digitālā mārketinga aģentūra.

Nepieņem pārsteidzīgus lēmumus

Pandēmijas laikā daudzu cilvēku dabiskā reakcija uz pārmaiņām bija vēlme pēc iespējas vairāk taupīt naudu un samazināt izdevumus. Taču diemžēl šāda rīcība var atstāt negatīvu ietekmi uz uzņēmumu ilgtermiņā.

Tā kā nav skaidri zināms, cik ilgi pandēmija turpināsies, gudrāk būtu nevis pēkšņi samazināt uzņēmuma budžetu un veikt straujas izmaiņas stratēģijā, bet gan vērot, kas notiek un ievākt datus.

Atcerieties, ka cilvēki joprojām veic meklēšanu internetā, turklāt tās apjoms ir īpaši pieaudzis mobilajās un sociālajās platformās. Tā vietā, lai “spiestu pa bremzēm”, tieši pretēji, nepieciešams noskaidrot, kā digitālais mārketings var palīdzēt izvirzīties priekšgalā konkurentiem.

Veic lokālās meklēšanas optimizāciju

Viens no vienkāršiem soļiem, kuru varat veikt, ir Google My Business profila izveide vai arī tā pielāgošana šā brīža situācijai. Piemēram, Tev pieder restorāns, un tā profilā vari pievienot informāciju, koncentrējoties no iespējas paēst maltīti uz vietas, uz iespēju iegādāties ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi. Svarīgs ir arī darba laiks un klientu serviss.

Pievērsiet uzmanību notikumiem tiešsaistē

Tā kā daudzi pasākumi, konferences, tikšanās un citu veidu pulcēšanās tiek atceltas, saziņa ir pārgājusi galvenokārt virtuālā vidē, organizējot mazāka un lielāka mēroga notikumus tiešsaistē.

Ja arī Jūsu uzņēmumam nācās pārcelt iepriekš plānotus pasākumus no klātienes uz tiešsaistes vidi, izmantojot Zoom, Google Hangouts vai citu platformu, ir īpaši svarīgi, lai tiktu veikta nepieciešamā mājas lapas optimizācija, atjaunojot landing lapu saturu, kas palīdzēs sasniegt plašāku auditoriju caur organisko meklēšanu, kā arī informēt savu auditoriju par pārmaiņām.

