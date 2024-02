Foto: freepik.com

Kā VR room maina mūsu ikdienu un ietekmēs nākotni? Ieteikt







Virtuālā realitāte (VR – virtual reality tulkojumā no angļu valodas) ir moderna tehnoloģija, kas sniedz lietotājiem jeb mums, sabiedrībai, līdz šim vēl nebijušas iespējas gandrīz ikvienā nišā – sākot no izklaides un beidzot ar medicīnu. Pateicoties VR, sabiedrība ir ieguvusi milzu priekšrocības tādās jomās kā izglītība, bruņotie spēki, inženierija, interjera dizains, klientu apkalpošana u.c. Kas īsti ir VR Room, virtuālās realitātes brilles un šī tehnoloģija kopumā? Lasi noderīgu informāciju šajā informatīvajā rakstā, kas tapis sadarbojoties ar VR Room Rīgā, Mārkalnes ielā 10 – “GUNSnLASERS”!

Ko nozīmē VR Room?

Ar VR Room jeb virtuālās realitātes istabu parasti apzīmē noteiktu vietu, kas ir aprīkota un izstrādāta tā, lai lietotāji varētu piedzīvot un izbaudīt virtuālo realitāti. Šī telpa tiek iekārtota tā, lai nodrošinātu lietotājiem kontrolētu un optimizētu vidi. Rezultātā cilvēki var piedalīties visdažādākajās VR aktivitātēs. Uz vietas ir pieejamas virtuālās realitātes brilles, ekrāni, mūzikas aparatūra, simulatori un citas ierīces atkarībā no tā, ko cilvēki konkrētajā VR Room var darīt – izklaidēties, spēlējot VR spēles, vai virtuāli aplūkojot jaunceltnes u.c.

Lūk, svarīgākās nianses, kas raskturo VR Room:

virtuālās realitātes brilles un citas ierīces – VR room ir jānodrošina izcilas kvalitātes virtuālās realitātes ierīces, tai skaitā, virtuālās brilles (piemēram, Oculus Rift, HTC Vive vai PlayStation VR), ekrānus, kustību izsekošanas sensorus un rokas kontrolierus. Šī aparatūra ir svarīga, lai spētu radīt lietotājiem izcilu VR pieredzi;

– VR room ir jānodrošina izcilas kvalitātes virtuālās realitātes ierīces, tai skaitā, virtuālās brilles (piemēram, Oculus Rift, HTC Vive vai PlayStation VR), ekrānus, kustību izsekošanas sensorus un rokas kontrolierus. Šī aparatūra ir svarīga, lai spētu radīt lietotājiem izcilu VR pieredzi; datora konfigurācijas – virtuālās realitātes lietojumprogrammu un spēļu palaišanai VR istabās izmanto spējīgus datorus vai spēļu konsoles. Tādā veidā ir iespējams attēlot un nodrošināt augstas kvalitātes grafiku, apstrādājot VR programmatūras prasības;

– virtuālās realitātes lietojumprogrammu un spēļu palaišanai VR istabās izmanto spējīgus datorus vai spēļu konsoles. Tādā veidā ir iespējams attēlot un nodrošināt augstas kvalitātes grafiku, apstrādājot VR programmatūras prasības; telpa jeb istaba – VR Room telpas ir iekārtotas tā, lai nodrošinātu lietotājiem pietiekami daudz fiziskās vietas, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties, kustinār rokas un tādējādi veiksmīgi mijiedarboties ar virtuālo vidi;

– VR Room telpas ir iekārtotas tā, lai nodrošinātu lietotājiem pietiekami daudz fiziskās vietas, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties, kustinār rokas un tādējādi veiksmīgi mijiedarboties ar virtuālo vidi; drošība – lietotāju drošība ir izvirzīta kā galvenā prioritāte jebkurā virtuālās realitātes telpā jeb VR Room. Kā tas izpaužas? Telpas ir gana plašas, lai cilvēks aktīvi kustoties, neaizķertos aiz krēsla vai neapgāztu plauktu. Tāpat, ja vienā telpā ir izvietoti vairāki simulācijas komplekti, tie ir drošā attālumā viens no otra;

– lietotāju drošība ir izvirzīta kā galvenā prioritāte jebkurā virtuālās realitātes telpā jeb VR Room. Kā tas izpaužas? Telpas ir gana plašas, lai cilvēks aktīvi kustoties, neaizķertos aiz krēsla vai neapgāztu plauktu. Tāpat, ja vienā telpā ir izvietoti vairāki simulācijas komplekti, tie ir drošā attālumā viens no otra; komforts un higiēna – komfortabli gaming krēsli vai pufi, gaisa cirkulācija un tīrība ir vērā ņemami apsvērumi jebkurā VR istabā. Lietotājiem VR pieredzes gūšanas laikā ir jājūtas komfortabli, un obligāti jāievēro higiēnas prasības, jo īpaši, ja vienu un to pašu aprīkojumu, tai skaitā virtuālās brilles, izmanto vairāki lietotāji;

– komfortabli gaming krēsli vai pufi, gaisa cirkulācija un tīrība ir vērā ņemami apsvērumi jebkurā VR istabā. Lietotājiem VR pieredzes gūšanas laikā ir jājūtas komfortabli, un obligāti jāievēro higiēnas prasības, jo īpaši, ja vienu un to pašu aprīkojumu, tai skaitā virtuālās brilles, izmanto vairāki lietotāji; VR satura dažādība – virtuālās realitātes telpas lielākoties piedāvā patiesi plašu VR satura izvēli, tostarp VR spēles, simulācijas un izglītojošu, pamācošu pieredzi. Spēlētāji var izvēlēties dažādus žanrus un gūt pieredzi atbilstoši savām vēlmēm un interesēm – sākot no sporta spēlēm un beidzot ar izcilas grafikas kaujas simulācijām;

– virtuālās realitātes telpas lielākoties piedāvā patiesi plašu VR satura izvēli, tostarp VR spēles, simulācijas un izglītojošu, pamācošu pieredzi. Spēlētāji var izvēlēties dažādus žanrus un gūt pieredzi atbilstoši savām vēlmēm un interesēm – sākot no sporta spēlēm un beidzot ar izcilas grafikas kaujas simulācijām; personāla atbalsts – VR room strādā zinošs personāls, kas var sniegt palīdzību ikvienam lietotājam, paskaidrojot, piemēram, kā ieslēgt virtuālās brilles un ekrānus, palīdzēt novērst tehniskas ķibeles, gan arī sniegt ieteikumus VR spēļu izvēlē;

– VR room strādā zinošs personāls, kas var sniegt palīdzību ikvienam lietotājam, paskaidrojot, piemēram, kā ieslēgt virtuālās brilles un ekrānus, palīdzēt novērst tehniskas ķibeles, gan arī sniegt ieteikumus VR spēļu izvēlē; vairāku spēlētāju spēle – VR centri piedāvā arī vairāku spēlētāju spēles. Tādā veidā vairāki lietotāji vienlaikus var spēlēt vienu un to pašu spēli. VR Room ir vieta, kur doties socializēties ar citiem tehnoloģiju interesentiem;

– VR centri piedāvā arī vairāku spēlētāju spēles. Tādā veidā vairāki lietotāji vienlaikus var spēlēt vienu un to pašu spēli. VR Room ir vieta, kur doties socializēties ar citiem tehnoloģiju interesentiem; maksājumi un rezervēšana – visbiežāk cenu nosaka spēlētāju skaits, nepieciešamo briļļu skaits, kā arī izklaides ilgums. Lielākās VR Room ir iespēja uzspēlēt, savu laiku iepriekš nerezervējot, bet visbiežāk tomēr ir ieteicams to darīt, jo var nebūt brīva ekipējuma tieši tajā mirklī.

VR telpas piedāvā lielisku iespēju interesentiem iepazīt VR tehnoloģiju, tai skaitā, virtuālās brilles, kontrolierus un citas ierīces. Virtuālā realitāte var būt kā izklaides veids dažādās svinībās, tam building pasākumiem un izglītojošiem klases izbraucieniem. Kopumā VR telpas ir radītas, lai nodrošinātu patīkamu un visaptverošu pieredzi virtuālajā realitātē.

Foto: gunslasers.lv, fotogrāfs Ainārs Mazjānis

Foto: gunslasers.lv, fotogrāfs Ainārs Mazjānis

Visbiežāk cilvēki apmeklē VR Room visā pasaulē, lai piedalītos VR spēlēs. Uzliekot virtuālās realitātes brilles un ieslēdzot spēli, spēlētāji var iegrimt citā pasaulē un izjust dažādus, nereālus tēlus. Turpinot lasīt, Tu atradīsi informāciju par dažām no populārākajām VR spēlēm. Uzzini plašāk raksta turpinājumā!

7 pieprasītākās spēles

VR spēles aizrauj miljoniem spēlētāju visā pasaulē. TOP spēles sniedz neticami reālistiskas sajūtas, pateicoties augstas kvalitātes grafikai un pārdomātam scenārijam. Ņemot vērā, ka virtuālās brilles un virtuālā realitāte kopumā kļūst pieejamāka lielākai daļai sabiedrības un šī tehnoloģija nemitīgi attīstās, ir parādījies patiešām daudzveidīgs un aizraujošs virtuālās realitātes spēļu klāsts, kas ievērojami pārsniedz pat prasīgāko spēlētāju cerības. Lasi tālāk un noskaidro, kuras tieši spēles ir pieprasītas pašlaik!

1. Half-Life: Alyx

Žanrs: First-Person Shooter

Half-Life: Alyx piedāvā revolucionāru pieredzi virtuālās realitātes pasaulē, pārveidojot slaveno spēļu sēriju ar pilnīgi jaunām iespējām. “Valve Corporation” izstrādātāji ir radījuši šo spēli kā vispatverošu piedzīvojumu, kurā spēlētāji var pilnībā izbaudīt VR sniegtās ekstras. Notikumi norisinās Half-Life visumā, kurā spēlētāji iejūtas Alyx Vance personāža ādā. Viņi risina dažādas mīklas, cīnās ar citām būtnēm un atklāj City 17 noslēpumus.

Spēle izceļas izstrādātām detaļām un reālistisku grafiku, piedāvājot arī izcilu fizikas sistēmu un intriģējošu stāstu, kas padara to par vienu no ievērojamākajām VR spēlēm. Half-Life: Alyx ir novērtēta gan prasīgāko spēlētāju, gan kritiķu vidū, un tā ir must-play pieredze jebkuram, kas interesējas par virtuālo realitāti un datorspēļu industriju.

2. Beat Saber

Žanrs: Ritms/Action

Beat Saber ir ritma orientēta VR spēle, kas apvieno mūziku, gaismas zobenus un dinamiskas kustības. Spēlētāji šķeļ blokus atbilstoši dziesmas ritmam, radot unikālu un iedvesmojošu atmosfēru gluži kā labākajās ballītēs. Tas ir aizraujošs pieredzes veids, kas ļauj spēlētājiem aktīvi kustēties un fiziski iesaistīties spēlē. Lūk, virtuālā realitāte piedāvā daudzus papildu labumus, ne tikai izklaidi! Spēlēt Beat Saber nav tikai vizuāls un dzirdams piedzīvojums – tas ir arī fizisks treniņš. Spēle veicina aktīvu kustību, reakcijas laiku un uzmanību uz detaļām.

Beat Saber spēle ir ieguvusi lielu popularitāti ne tikai VR kopienā, bet arī ārpus tās. Tā ir saņēmusi augstu novērtējumu gan no spēlētājiem, gan no kritiķiem, un ir kļuvusi par vienu no vadošajām VR spēlēm. Beat Saber ir lielisks piemērs tam, kā virtuālā realitāte var piedāvāt inovatīvus un aizraujošus spēļu piedzīvojumus, kam ir gan izklaidējoša, gan fiziski veselīga ietekme uz spēlētājiem.

Foto: freepik.com

3. Superhot VR

Žanrs: First-Person Shooter/Puzzle

Superhot VR nodrošina neaizmirstamu pieredzi šāvēju žanrā. Laiks iet tikai tad, kad veicat kustības, radot stratēģisku un kinematogrāfiski bagātīgu spēles pieredzi. Spēlētāji izvairās no lodes, paņem ieročus un novērš pretinieku uzbrukumus minimālistiskā, bet tajā pašā laikā stilīgā vidē. Spēles novatoriskā mehānika padara to par īpašu piedzīvojumu.

4. The Walking Dead: Saints & Sinners

Žanrs: Survival Horror/Adventure

The Walking Dead: Saints & Sinners spēlētāji tiek ievesti postapokaliptiskā pasaulē, kas ir pilna ar zombijiem un sarežģītām morālajām izvēlēm, kas rada konfliktus. Spēles aizraujošais stāsts, resursu pārvaldība un emocionālās cīņas padara to par aizraujošu piedzīvojumu The Walking Dead universā. Lai iegremdētos šajā nesavienojamajā pasaulē, ir nepieciešamas tikai virtuālās realitātes brilles.

5. Boneworks

Žanrs: First-Person Shooter/Physics-Based

Boneworks spēle ir atzīstama ar tās hiperreālistisko fiziku un interaktīvo vidi. Šajā spēlē spēlētāji var brīvi manipulēt ar objektiem, pārvietoties pa dažādām virsmām un piedalīties intensīvās kaujās. Izstrādātāji ir stingri ievērojuši reālisma principus un radījuši visaptverošu pieredzi, kas izceļ Boneworks virtuālās realitātes spēļu pasaulē.

6. Moss

Žanrs: Action/Adventure/Puzzle

Moss piedāvā iespēju piedalīties aizraujošos piedzīvojumos kopā ar drosmīgo peli Quill. Spēlētājiem ir iespēja kontrolēt Quill un sniegt viņai palīdzību gan mīklās, gan piedaloties cīņās paralēli izbaudot skaisti veidotu spēles pasauli. Šī aizraujošā spēle piemērota dažāda vecuma spēlētājiem, ieskaitot arī jaunāko auditoriju. Virtuālā realitāte var būt piemērota arī bērniem.

7. Vader Immortal

Žanrs: Action/Adventure

Zvaigžņu karu piekritēji var piepildīt savus sapņus un kļūt par džedajiem, izbaudot Vader Immortal piedzīvojumu. Šis epizodiskais ceļojums aizved spēlētājus uz slaveno Zvaigžņu karu Visumu, kur viņi var izmantot gaismas zobenu, spēku un piedalīties aizraujošā sižetā, ko sagatavojis VR spēļu izstrādātājs. Šī spēle ir īpaši piemērota tālu, tālu galaktiku cienītājiem.

Foto: gunslasers.lv, fotogrāfs Ainārs Mazjānis

Virtuālā realitāte ir radījusi jaunu laikmetu, sniedzot pieredzi, kas agrāk bija iedomājama tikai mūsu vēlmēs un sapņos. Iepriekš minētās VR spēles ir tikai mazs ieskats tajā, kas šajā aizraujošajā jomā ir pieejams un ko piedāvā labākās VR Room. Vai Tu esi iesaistījies cīņās ar starpdimensiju briesmām Half-Life: Alyx, dejojis Beat Saber ritmos vai izdzīvojis zombiju apokalipsi spēlē The Walking Dead: Saints & Sinners? Viennozīmīgi, šīs spēles piedāvā neaizmirstamu un pilnīgi iegremdējošu pieredzi, kas palīdzēs atpūsties no ikdienas rutīnas. Uzliec uz galvas virtuālās realitātes brilles un sagatavojies iegrimt visdažādākajās iedomu pasaulēs!

“GUNSnLASERS” izklaides parka VR Room

“GUNSnLASERS” aktīvās atpūtas parka piedāvājumā ir arī virtuālā realitāte. VR Room Rīga klāstā ir plaša spēļu izvēle, kas ir piemērota gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Izklaides parks atrodas Rīgā (Juglā), Mārkalnes ielā 10 netālu no tirdzniecības centra “Akropole Alfa”. Piedāvājumā ir virtuālā realitāte un vēl šādas aktīvās atpūtas iespējas:

lāzera peintbols;

elektriskie kartingi;

airsofts;

reball jeb peintbols, kurā var atkārtoti izmantot gumijas bumbiņas.

Rezervē atpūtu, zvanot pa telefona numuru +371 27274646 vai ienāc interneta vietnē www.gunsnlasers.lv un noskaidro vairāk!

Foto: gunslasers.lv, fotogrāfs Ainārs Mazjānis