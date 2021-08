Foto: vkuslandia/Shutterstock

Kad gribas piesiet dūšu. Ar tomātiem un sieru pildītas kotletes Ieteikt







Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Sastāvdaļas

• 0,5 kg maltās gaļas (liellopa gaļa + cūkgaļa)

• 1 ola

• 2–3 tomāti

• 12–18 šķēles Holandes vai Krievijas siera

• 1 ķiploka daiviņa

• 1 ēdamkarote tomātu biezeņa

• 2 ēdamkarotes eļļas

• 100 ml ūdens

• saišķis svaiga bazilika

• 1 tējkarote kaltēta bazilika, timiāna un rozmarīna

• tējkarote sāls

• 1 tējkarote sinepju

Pagatavošana.

Malto gaļu sajauc ar olu, sāli, garšvielām, sinepēm, sasmalcinātu ķiploku un tomātu biezeni. Pielej ūdeni un samīca mīkstu mīklu.

Atstāj 12 veselas bazilika lapiņas, atlikušās sasmalcina un pievieno maltajai gaļai. No mīklas veido 6 biezas kotletes. Pannā uzkarsē eļļu un kotletes apbrūnina no abām pusēm. Pielej nedaudz karsta ūdens un sautē aptuveni 10 minūtes. Kotletes izņem no pannas un mazliet atdzesē.

Tomātus sagriež apaļās ripiņās, sieru – šķēlēs, bet kotletes – uz pusēm. Apakšējās pusītes kārto cepamtraukā, uz tām kārto tomātu ripiņas, veselās bazilika lapiņas un siera šķēles. Kārtojuma virspusē liek kotlešu virspusītes un pārklāj tās ar siera šķēlēm. Cep cepeškrāsnī 225 °C aptuveni 15 minūtes. Pasniedz ar makaroniem, kam pievienota sasmalcināta paprika.

Kotletes var izmantot hamburgeriem: maizīti pārgriež uz pusēm, apziež ar tomātu biezeni. Zem kotletes liek salātu lapiņas.