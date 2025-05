Foto: Shutterstock

Ideāla recepte: kā pareizi pagatavot vistas fileju, ko izmantot sviestmaizēs un tortiljās







Dažkārt šķiet, ka tik kārdinošas sviestmaizes uz mums “lūkojas” no vitrīnām kafejnīcās, bet kā tādu pagatavot pašiem? Viens no galvenajiem trikiem ir laba un pareizi pagatavota gaļa, kas ir viena no svarīgākajām sviestmaizes sastāvdaļām. Lūk, recepte, kā pagatavot vistas fileju, ko izmantot tieši šādām sviestmaizēm!

Sastāvdaļas:

Vistas fileja – 2 gab. (vidējs izmērs)

Sojas mērce – 2 ēdamkarotes

Rīsu etiķis – 1 ēdamkarote

Ķiploks – 3 daiviņas

Malti melnie pipari – 1/2 tējkarote

Sarkanās paprikas garšviela – pēc garšas

Pagatavošana:

1. Katru fileju pārgriezt uz pusēm un mazliet izklapēt ar gaļas āmuriņu. Ielikt dziļā traukā, pievienot sojas mērci, etiķi un saspiestu ķiploku. Kārtīgi ar rokām iejaukt gaļu mērcē un nolikt trauku ledusskapī vismaz uz stundu.

2. Uzkarsēt cepeškrāsni līdz 200 grādiem (cepšanai vēlams izmantot grila režīmu).

3. Izņemt vistas fileju no ledusskapja, uzbērt melnos piparus, paprikas garšvielu (no abām pusēm). Ietīt katru gabaliņu folijā un likt cepeškrāsnī un restītēm cepties.

4. Ļaut vistai gatavoties aptuveni 30 minūtes, pēdējās piecas minūtes – atvērt folija konvertiņus, lai filejai būtu brūna garoziņa.

5. Kad gatava, izņemt no cepeškrāsns, ļaut atdzist, neizņemot no folija. Kad atdzisusi, ielikt ledusskapī un izmantot sviestmaizēm!

Labu apetīti!