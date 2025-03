Foto: publicitātes foto

"Kad tad to ratu beidzot sāks darbināt?" Rīdzinieki nevar sagaidīt Uzvaras parka "pērli"; Rīgas dome iepriecina







Ar jebkuriem remontdarbiem un būvdarbiem svarīgi atcerēties visu likumu – viss maksās vairāk, kā sākumā cerēts, un process būs ilgāks, nekā sākumā rēķināts, tomēr rīdzinieku pacietības mērs ir pilns. Pavasaris klāt un aktuāls ir jautājums, kad beidzot tiks atklāts Uzvaras parka panorāmas rats?

“Uzvaras Parka Panorāmas rata atklāšanu solīja šī gada pirmajā ceturksnī, un nu jau ir atlikusi tikai viena nedēļa līdz pirmā ceturkšņa noslēgumam, taču pagaidām neredz ne oficiālu paziņojumu, ne afišu. Vai mūs visus vienā dienā sagaidīs negaidīts starts?” rīdzinieki jautā Facebook grupā “Izdzirdēts Rīgā”.

LA.LV jautāja Rīgas domei un viņi ar prieku paziņo, ka atklāšana gaidāma pavisam drīz – jau aprīlī.

Pavasara pirmās dienas nāk ar saulainām ziņām – Rīgas panorāmas rata komplekss ir nodots ekspluatācijā. Pēc testēšanas, kuru veica akreditēta inspekcijas institūcija un ārvalstu speciālisti ar ilggadēju pieredzi līdzīgu iekārtu testēšanā, ir saņemts atzinums par iekārtas atbilstību visām drošības prasībām. Noslēdzoties pēdējiem rata apgaismojuma uzstādīšanas un mākslas izstādes izveides darbiem, jau aprīlī panorāmas rats gaidīs apmeklētājus.

“Esam ļoti gandarīti par paveikto – esam īstenojuši šo apjomīgo projektu un guvuši vērtīgu pieredzi. Rīgas panorāmas rats ir gandrīz gatavs uzņemt apmeklētājus. Šobrīd noris pēdējie darbi pie mājaslapas izstrādes, kā arī pie aktivitātēm, kas izklaidēs apmeklētājus parka teritorijā, tostarp pie digitālās Rīgas vēsturisko ainavu galerijas sadarbībā ar mākslas galeriju “Zuzeum”,” stāsta SIA “RPR Operators” valdes loceklis Dimitrijs Uspenskis.

Šonedēļ darbu pie gaismu programmatūras instalācijas ir uzsācis starptautiski atzīts gaismu mākslinieks, kurš uzstādīs inovatīvu viedo apgaismošanas sistēmu, tās programmu pielāgojot Latvijai svarīgiem notikumiem.

Un, lai rats sagādātu prieku un jaunu pieredzi ne tikai Rīgas apmeklētājiem, bet arī nestu Latvijas vārdu pasaulē, aprīļa sākumā notiks rata starptautiskā sertifikācija, kas ļaus Rīgas panorāmas ratam ierindoties starp pasaules slavenākajiem panorāmas ratiem, kuri atrodas Čikāgā, Monreālā, Gdaņskā un Londonā.

“Starptautiska atzinība ir svarīgs solis ne tikai projektam, bet visai Latvijai. Rīgas panorāmas rats nav no citām valstīm pārņemts gatavs risinājums – tas ir unikāls produkts ar individuālu dizainu un Latvijā ražotiem elementiem, un mēs ticam, ka ratam ir milzīgs potenciāls kļūt par Latvijas eksporta preci. Tāpēc esam aicinājuši to novērtēt vācu sertifikācijas ekspertus no TÜV Rheinland, kuru atzinība mums ļaus īstenot līdzvērtīgus projektus ārzemēs, tādējādi veicinot Latvijas vārda atpazīstamību starptautiskajā arēnā,” saka SIA “RPR Operators” valdes loceklis.

Jau ziņots, ka 65 metrus augstais panorāmas rats kļūs par vērienīgu tūrisma objektu Rīgas mazāk apmeklētajā kreisajā Daugavas krastā. Tas būs piemērots izmantošanai visos gadalaikos, jo tā kabīnes aprīkotas gan ar gaisa kondicionēšanas, gan arī apsildes iekārtām. Tas varēs uzņemt vienlaikus 240 pasažieru – astoņus vienā kabīnē. Viens brauciens ilgs 15 minūtes.