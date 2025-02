Ziņa papildināta plkst.14:23

Tikko kā Saūda Arābijā noslēgušās sarunas starp ASV un Krievijas diplomātiem. Atgādinām, ka viņi šodien tikās, lai runātu par abu valstu attiecību atjaunošanu un provizoriski uzsāktu centienus izbeigt Krievijas-Ukrainas karu.

Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un diktatora Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs tikās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, nacionālās drošības padomnieku Maiku Valcu un ASV Tuvo Austrumu sūtni Stīvu Vitkofu.

Kā vēsta BBC reportieri, sarunas Rijādā ir noslēgušās – tās ilga vairāk nekā četras stundas. ASV un Krievijas pārstāvji ieturēja arī kopīgas darba pusdienas.

Visa pasaule seko līdzi un gaida kādus jaunumus. Vēl nekādi oficiāli paziņojumi nav sekojuši.

Vācijas militārā uzņēmuma “Rheinmetall” vadītājs medijiem izteicies, ka Eiropa sarunās par Ukrainu sēž pie “bērnu galda”.

“Kad vecāki pusdieno, bērniem jāsēž pie cita galda. ASV risina sarunas ar Krieviju, un pie galda nav neviena eiropieša. Ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka eiropieši ir bērni,” intervijā laikrakstam “The Financial Times” sacīja Vācijas aizsardzības giganta “Rheinmetall” izpilddirektors Armīns Papergers.

Tikmēr Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena apliecinājusi Eiropas gatavību palielināt ES un Ukrainas aizsardzības izdevumus. Viņa paudusi, ka ir iecerējusi nodrošināt, lai ES daļa Kijivai sniegtajā militārajā palīdzībā tiktu saglabāta pilnā apmērā, un “pat darīt vairāk”.

Von der Leiena arī iepazīstināja Kellogu ar “Eiropas plāniem palielināt ražošanu un izdevumus aizsardzībai, stiprinot gan Eiropas, gan Ukrainas militārās spējas”.

Important discussion with @generalkellogg on Ukraine.

Financially and militarily, Europe has brought more to the table than anyone else. And we will step up.

We want to partner with the US to deliver a just and lasting peace for Ukraine.

Now is a critical moment.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 18, 2025