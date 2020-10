Attēlam ir ilustratīva nozīme. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

"Kad veda uz slimnīcu, bērniem šoks, suns gaudo, tas bija sirreāli!" Kristaps atklāti par cīņu ar Covid-19





“Rīts atsākas kā parasti temperatūra 38.8, klepus, joprojām miegains, elpoju skābekli,” tas ir viens no pirmajiem šodienas Kristapa sveicieniem pasaulei no slimnīcas gultas, kur viņš cīnās ar Covid-19.

Pāris dienu laikā nemitīgi par veseļošanos vēstot savā tvitera profilā, vīrietis ir burtiski uzspridzinājis internetu un tagad viņa atveseļošanās stāstam seko tūkstoši.

Kristaps stāsta par sajūtām, ģimeni, palātas biedriem – visu tieši un patiesi.

Kristaps inficējās no dēla, kurš savukārt ar Covid-19 inficējās skolā. Kad Kristapam analīzes atnāca pozitīvas, viņš ar ģimenes mīluli Persiju devās dzīvot uz laukiem, pats jutās labi, nekādus simptomus nejuta, skaldīja malku un pašizolējās laukos.

atrada savu lāci, bija atstājis laukā pic.twitter.com/fNC7WOaT4y — Kristaps (@atheist_from_lv) October 20, 2020

Sieva testu veica mazliet vēlāk, kad parādījās pirmie simptomi. Tieši dēla dzimšanas dienā uzzināja, ka arī viņai ir tests ir pozitīvs, bet sieviete Covid-19 izslimoja piecu, sešu dienu laikā, tikai vienā dienā bija temperatūra un aizdusa, pazudusi oža. Dēlam visu slimošanas laiku simptomu nebija. Meitiņai vienīgajai ģimenē tests bija negatīvs, viņam uz laiku padzīvoja prom no mājiniekiem.

Kristaps portālam LA.LV stāsta, ka vīrusu arī pirms inficēšanās uztvēris nopietni, bijuši piesardzīgi, viesošanos, tikšanās atcēla un mainīja ikdienas paradumus, lai sevi pasargātu, bet neviens nav pasargāts no inficēšanās.

Šodien, 29. oktobrī gan Kristaps ar prieku paziņoja saviem sekotājiem, kamēr viņš veseļojas slimnīcā, visai ģimenei atkārtotie testi ir negatīvi.

Bērniem tas bija šoks

Atgriežoties pie Kristapa stāsta, viņš izteiktus simptomus sāka just tikai 10. dienā pēc inficēšanās – sāpošs kakls, bezmiegs, pazudusi ēstgriba un oža, galvas reiboņi.

vakardien pēcpusdienā bija pat 36.8, 1x 10 minūtēs klepus, nedaudz sāpēja galva. Pamodos slapjš, 37.2 klepus nepārtraukti, sāp pauris.

Patiesībā sāku nogurt. — Kristaps (@atheist_from_lv) October 23, 2020

Kristaps bērnībā izslimoja meningītu, min, ka iespējams tādēļ šobrīd tik neizturami stipras galvassāpes. Mājās veseļojoties, viņš dzēra paracetamolu, ko vēlāk nomainīja pret aspirīnu, tas esot palīdzējis labāk.

Grūtākais šajā laikā noteikti ir ne tikai paciest fizisko nogurumu, bet izskaidrot situāciju arī bērniem.

meita šo visu neredz, puika noslēdzies savā istabā, ik vakaru skaidroju, ka tā nav viņa vaina, bet viņš vaicā kurš ir pie tā vainīgs. Es nezinu kā būs viņam atgriezties skolā, nicinājumu pret skolu es vairs nevaru izdzēst. — Kristaps (@atheist_from_lv) October 25, 2020

Otrdien, 27. oktobrī, kad temperatūra nekritās un pašsajūta neuzlabojās, Kristaps izlēma doties uz slimnīcu, lai turpinātu ārstēties mediķu uzraudzībā. “Saucu vakar ātros jo mani vakarā sāka kratīt tā, ka nespēju iedzert tēju,” viņš tviterī rakstīja.

“Bērniem tas bija šoks, viņi tomēr katru dienu seko skaitļiem, cik daudz cilvēku nomirst, tāpēc vakarā, kad veda uz slimnīcu, puika istabā turēja suni Persiju, kurš sāka kā traks gaudot, ko līdz šim nebija darījis, tas bija sirreāli!” portālam LA.LV stāsta Kristaps.

Knapi četrus soļus līdz tualetei

Slimnīcā Kristaps gulēja sākumā kopā ar vēl trim pacientiem. Diviem senioriem un vēl diviem kārtīgiem latviešu vīriem uz 130 kilogramiem, no kuriem viens atklepoja asinis. Arī no senioriem vienam esot bijis pavisam švaki, visu laiku pie skābekļa kameras, bet otrs tobrīd posās mājās.

No palātas viņš nedrīkstēja iziet, protams, arī neviens ciemos nevarēja nākt. Kristaps raksta, ka redzams – personāls ir ļoti noslogots, viss tiek stingri kontrolēts, joki mazi.

opim, kuram laiž skābekli nav ne temperatūras, ne klepus. Viņš 4 soļus līdz tualetei knapi var aiziet un atpakaļ. Es tiešām nezinu ko teikt tiem, kuri runā par tām visām stulbībām. Gadījumā viņi nav vnk panikā un viņiem šāds aizsardzības mehānisms? — Kristaps (@atheist_from_lv) October 27, 2020

Kristaps dod padomu citiem, lai Covid-9 slimniekiem nenes pārāk daudz ēdiena, jo apetītes nav, iznest neko tāpat no palātas nevar, tikai atkritumu maisā, līdz ar to nav vērts uztraukumā un rūpēs apbērt pacientu ar gardumiem, tikai to, ko viņš pats patiešām lūdz vai atļauj ārsts.

Slimnīcā Kristaps uzzināja, ka aspirīns ir atzīts par neefektīvām zālēm un tās sen vairs pat neiesaka. Viņš līdz šim tās, mājās veseļojoties, bija izmantojis.

Aprakstot palātas biedrus, viņš atklāj, ka otram vīrietim, autobusa šoferim, šī esot tikai trešā simptomu diena. Uz slimnīcu viņš atbrauca pirmajā, esot ģībis un temperatūra uzkāpa līdz 39.6 stundas laikā.

Vakara apgaitā slimnīcā tiek izmērīts skābeklis, vienam palātas biedram samainīja un papildināja uz nakti skābekļa balonu.

Viens balons pietiekot divām stundām.

Pirmajā vakarā slimnīcā arī otram vecākajam Kristapa palātas biedram pieslēdza skābekļa balonu.

patīk ceļot? Atceļo uz palātu, kur 2 skābekļa aparāti darbojās, troksnis kā lidmašīnā, jums patiks! — Kristaps (@atheist_from_lv) October 27, 2020

Skābekļa masku uztveru kā zāles

Otrajā dienā Kristaps sekotājiem un laba vēlētājiem parādīja, ka arī pats guļ pie skābekļa balona. Palātas biedram stāstot, ka traucē draugu, kolēģu, paziņu zvani un īsziņas, kuri interesējas nevis par to, kā viņam iet, bet kādi ir Covid-19 simptomi, kā var noķert, kādas zāles jālieto, vai jāsēž mājās.

nakts negulēta, ik pēc 2h maina balonus, man kaut kādas klepus lēkmes. Tagad es arī pie skābekļa. t 39.5 pic.twitter.com/uqQvAFSs2r — Kristaps (@atheist_from_lv) October 28, 2020

Kristaps ir pozitīvi noskaņots un saka, ka skābekļa masku uztvert tāpat kā jebkuras citas zāles.

“Jā es arī no tā bijos, bet te vienkārši pieiet lietām nopietni!”

Šobrīd viņam ārsti paskaidrojuši, ka abpusējs plaušu karsonis, pēc trim dienām vajadzētu just antibiotiku iedarbību, bet turpmāk skābekļa balonu varot izmantot pēc saviem ieskatiem un sajūtām.

Priecīgo garastāvokli papildina arī ziņa, ka viena no palātā palikušajiem diviem biedriem meitai Covid-19 tests negatīvs. Apetīte gan vēl joprojām īsti neesot, pat tad, kad atnes vienu no mīļākajiem ēdieniem.

mans viens no mīļākajiem ēdieniem, bietes! Bet laikam tik tās vien dabūšu iekšā, apetīte jo projām nekāda. pic.twitter.com/QlswDZsSVe — Kristaps (@atheist_from_lv) October 28, 2020

Pagājušajā vakarā Kristaps, gatavojoties naktsmieram, atklāja, ka ir mazliet bail, ka atkal nevarēs pagulēt. Visumā diena esot bijusi labāka, neskatoties uz to, ka no rīta 39.5 grādus augstā temperatūra esot kārtīgi sacēlusi kājās visas māsiņas. Karstu tēju Kristaps tagad pats varot uztaisīt, balons pie rokas, plāns B vēl ir miega zāles.

Ikdienā palātas biedri viens otram cenšas arī palīdzēt, jo viens otru vislabāk saprot. Vecākajam palātas biedram, kurš izrādās bijis ceļā uz sirds operāciju, slimnīcā pirmsoperāciju analīzēs konstatēja Covid-19.

Vakarnakt opītis esot saucis personālu, lai nomaina skābekļa balonu, tad gājis uz tualeti, atpakaļ knapi tika stutēdamies un atbalstoties. Pēc tādas slodzes viņam nekavējoties nepieciešams skābeklis, balons tukšs, pašiem panika, Kristaps iedevis savu, pielējis savu gultu ar sistēmas ūdeni. Pēc tam gaidījis, lai nomaina gultasveļu.

Šorīt, 29. oktobrī, Kristaps turpina izmantot skābekļa balonu. Blakus gulta gan tukša, opītis pārvests uz intensīvo nodaļu.

vakarnakt ar zālēm aizmigu labi, cieši. Ap 2 klepus tomēr mani piecēla, divas tējas un pārgāja, tikpat viegli iemigu tālāk.

Bet rīts atsākas kā parasti 38.8, klepus, vienīgi jo projām miegains, elpoju skābekli. — Kristaps (@atheist_from_lv) October 29, 2020

Pozitīvu enerģiju un spēku Kristapam sūta ģimene ar buču un mīlestības vēlējumiem no mājām.

Kristaps portālam LA.LV atklāj, ka tik publiski parāda un stāsta par atveseļošanos, lai cilvēkus nomierinātu, mazinātu paniku no nezināmā, bet arī brīdinātu, ka slimība ir nopietna, distancēšanās ir jāievēro, maskas jānēsā un rokas jādezinficē.

Pievienojies tūkstošiem un seko Kristapa atveseļošanā stāstam līdz viņa twitter kontā.