“Kāda jēga tam pensijas uzkrājumam, ja vēl no tā tiek noņemts nodoklis?” Komentē VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Ieteikt







“Kādēļ no mūža pensijas, kad tiek noformēta un kad to saņem, tiek noņemti 25% nodoklis? Kāda jēga tam uzkrājumam? Iznāk visu, ko uzkrāj, kas tev sanāk tur, tev noņem pēc tam ar nodokli. Tad kāda jēga tam otram pensijas līmenim? Praktiski nekāda,” izteicās skatītāja TV24 raidījumā “Uz līnijas”, vēršoties ar jautājumu pie Egitas Garās, VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītājas.

Reklāma Reklāma

“Diemžēl nebūs manā kompetencē izteikt kaut kādus pieņēmumus par to pusi, kur jau ir noslēgta mūža polise, jo par to mēs neatbildam. Taču, skatoties no savas puses, varu pateikt, ka pensija arī ir ienākums, no kura jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šogad palielinājās 25,5% no iepriekšējiem 20% arī no pensijas, kas ir virs 1000 eiro, tātad, ja jūs esat nestrādājošs un 1000 eiro neapliekamais – šī te pensija ir ienākums, no kura jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis,” skaidro Egita Garā.

Par neapliekamo minimumu runājot, “jā, tas ir audzis uz 1000 eiro, tātad – nestrādājošajiem pensionāriem 1000 eiro ir piemērots automātiski, savukārt, ja jūs esat strādājošs, tad ir iespēja sadalīt šo te pensionāru neapliekamo minimumu – 500 eiro aģentūrā pie pensijas un 500 eiro darba devējam.

Tagad ir konstatēts, ka ļoti daudzi darba devēji nav izpratuši šo te iespēju sadalīt. Jo viņi neapzinājās, ka līdz šim šī algas nodokļa grāmatiņa jau vienmēr ir bijusi pie darba devēja un, ja viņš šo algas nodokļu grāmatiņu nav izņēmis no darba devēja un iesniedzis aģentūrā, tad viņa pensijai piemēro tikai 500 eiro neapliekamo minimumu.”

VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja skaidro, ka cilvēki tikai tagad – februārī sapratīs reformas īpatnības.

“Tagad februārī, saņemot algu par janvāra mēnesi, viņš var izdarīt secinājumu, vai viņam tas ir izdevīgi un vai nevajag kaut ko mainīt.”