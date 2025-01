Foto: Edijs Pālens/LETA

Ašeradens beidzot komentējis misēkli ar laikus neizmaksātajām pensijām Ieteikt







Uzsākot janvāra pensiju izmaksu, tika secināts, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā nav visu nestrādājošo pensionāru algas nodokļa grāmatiņu, kas personām, kam pensija ir lielāka par 500 eiro, ietekmēja izmaksājamo pensijas apmēru. Jauns.lv, kas sazinājās ar finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, lai noskaidrotu situāciju. Atbilde tika sniegta tikai pēc nedēļas, vēsta Jauns.lv.

Reklāma Reklāma

Pagājušā gada decembrī Saeima apstiprināja izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Sākot ar 2025. gada 1. janvāri pensionāriem (gan strādājošiem, gan nestrādājošiem) tika palielināts neapliekamais minimums no 500 eiro mēnesī līdz 1000 eiro mēnesī.

Savukārt pagājušajā nedēļa VSAA informēja, ka konstatēts, ka VSAA rīcībā nav visu nestrādājošo pensionāru algas nodokļa grāmatiņu, kas personām, kam pensija ir lielāka par 500 eiro, ietekmēja izmaksājamo pensijas apmēru.

Šo pensionāru janvārī izmaksātajām pensijām tika piemērots iepriekšējais neapliekamais minimums 500 eiro, nevis 1000 eiro kā paredz izmaiņas tiesību aktos. Tas nozīmē, ka no pensijas apmēra, kas pārsniedz 500 eiro, tika ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25,5%. Tātad viņi saņēma daudz mazāku pensiju janvārī nekā bija paredzēts.

Tā kā pensionāri ir viena no neaizsargātākajām grupām, saskarties ar šādu situāciju apkures sezonas laikā ir visai nepatīkami. Jauns.lv vēlējās noskaidrot, kāpēc tad radās šāda kļūda, ko vajadzētu darīt pensionāriem, kuri ar to saskārās, un vai finanšu ministrs Arvils Ašeradens uzņemas atbildību par to. Jauns.lv sazinājās Ašeradenu tieši pirms nedēļas, kad problēma tikko parādījās, un atbildi saņēma tad, kad jau VSAA un Valsts ieņēmumu dienests (VID) paziņoja, kā tā tiek risināta.

Ašeradens Jauns.lv informēja, ka 99,8% no visiem 437 tūkstošiem vecuma pensijas saņēmēju ir saņēmuši pensiju – pareizi aprēķinātu un pilnā apmērā. Arī tie, kuriem pensija pārsniedz 500 eiro.

Skaidrojot kāpēc radās kļūda, Ašeradens ar Jauns.lv dalās, ka tā esot bijusi sistēmas vaina. “VSAA un VID ir skaidrojuši, ka sarežģījumi radās ar robežgadījumiem jeb nestandarta situācijām, ko sistēma nespēja atpazīt brīdī, kad neapliekamo minimumu piemēro dalīti pensijai un algai (500 un 500 eiro),” izskaidroja Ašeradens. Sistēmai neizdevās atpazīt nelielu daļu cilvēku, kuriem līdz ar pensiju šobrīd nav citu ienākumu, jo Latvijā ir dažādi nodarbinātības veidi. Kā piemēru, Ašeradens minēja, cilvēks kādreiz ir pieteicies kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, bet viņam nav ienākumu.

“Diemžēl, IT sistēmās mēdz gadīties problēmas un no tām pilnībā izvairīties nav iespējams nedz globālajos uzņēmumos, nedz publiskajā pārvaldē. Būtiskākais ir tas, ka tās tiek operatīvi risinātas, ko konkrētajā gadījumā VID un VSAA ar iekšējiem resursiem dara,” viņš piebilda.

Reklāma Reklāma

Ašeradens vēsta, ka ar VID un VSAA ir vienojies, ka šādas situācijas tiks novērstas piecu darba dienu laikā un, ja kādam iedzīvotājam radīsies jautājumi, viņam būs pieejami iestāžu konsultāciju tālruņi, lai sazinātos un izrisinātu savu problēmu.

“Man ir būtiski, ka pensionāri saņem pensiju pilnā apmērā un cik vien iespējams ātri. Tādēļ jau iepriekš esmu ticies ar VSAA un VID un norādījis, ka visiem kļūdu gadījumiem jābūt novērstiem un vēlākais līdz šī mēneša beigām jāveic nepieciešamās korekcijas, kā arī jāizmaksā atbilstošā starpība,” saka Ašeradens. Jau ziņots, ka VSAA ir informējuši, ka starpību izmaksa jau ir sākusies un tiks pabeigta līdz šīs nedēļas beigām.