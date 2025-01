Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa otrdien apsūdzēja Krieviju, ka tā izmanto “gāzi kā ieroci” un īsteno “hibrīdkaru” pret Moldovu, kurai Krievija šogad pārtraukusi gāzes piegādi.

“Krievija turpina izmantot gāzi kā ieroci, un Moldova atkal ir tās hibrīdkara mērķis,” Kallasa paziņoja sociālo mediju platformā “X”.

Kallasa sacīja, ka vēlreiz apliecinājusi ES “nelokāmo solidaritāti ar Moldovu” savā telefonsarunā ar šīs valsts premjerministru Dorinu Rečanu. “Pateicoties ES atbalstam, Moldova paliek elastīga un labi savienota ar Eiropas energotīkliem,” sacīja Kallasa.

Russia continues to use gas as a weapon and once again Moldova is a target of its hybrid warfare.

Thanks to EU support Moldova remains resilient and well-connected to European energy networks.

In my call with @DorinRecean I reaffirmed our unwavering solidarity with Moldova.

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 7, 2025