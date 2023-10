Tūristi skatās uz Monblāna kalnu Šamonī, 2023. gada 23. augustā. Foto: Reuters/SCANPIX

Kalna augstums ir mainīgs! Rietumeiropas augstākā kalna Monblāna virsotne šogad sarukusi par vairāk nekā diviem metriem







Septembra vidū Monblāna virsotnē uzkāpa aptuveni divdesmit cilvēku komanda, lai izmantojot vismodernākos instrumentus un bezpilota lidaparātu, noteiktu kalna pašreizējo augstumu. Viņi vairākas dienas veica augstuma mērījumus punktu pa punktam, kā rezultātā tika noskaidrots, ka Monblāns pēdējo divu gadu laikā ir sarucis par vairāk nekā diviem metriem, norāda pētnieki, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Rietumeiropas augstākās virsotnes augstums atbilstoši 2023.gada septembrī veiktajam mērījumam ir 4805,59 metri, kas ir par 2,22 metriem zemāk nekā tika noteikts iepriekšējā mērījuma reizē, kas notika 2021.gadā, ceturtdien, 5.oktobrī, paziņoja Augšsavojas (Haute-Savoie) departamenta inspektori. Tas nozīmē to, ka kalna augstums gadu no gada ir mainīgs, jo ik gadu atkarībā no vēja un laika apstākļiem mainās arī sniega un ledus segas biezums, kas sedz virsotni.

Šī gada mērījuma atšķirība varētu būt saistīta ar mazāku nokrišņu daudzumu iepriekšējās vasarās, un šādi novērojumi ir bijuši arī iepriekš, tā Šamonī (Chamonix) notikušajā preses brīfingā sacīja Augšsavojas departamenta galvenais inspektors Žans de Garē (Jean des Garets). Tāpēc Monblāns varētu atkal kļūt augstāks jau pēc diviem gadiem, kad tiks veikta nākamais mērījums, raksta “Euronews”.

Pētnieki kopš 2001.gada ik pēc diviem gadiem mēra akmeņaino virsotni, lai apkopotu informāciju par klimata pārmaiņu ietekmi uz Alpu kalniem. “Mēs apkopojam datus nākamajām paaudzēm, mēs neesam šeit, lai tos interpretētu, mēs atstājam to zinātnieku ziņā. Un mēs esam daudz mācījušies no šajās mērījumu kampaņās iegūtajiem datiem: mēs zinām, ka virsotnes augstums un atrašanās vieta nepārtraukti mainās amplitūdā līdz pat 5 metriem,” tā sacīja inspektors.