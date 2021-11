Vai tiešām bērni ir tie, kuriem jāpasargā pieaugušos, kas nav vakcinēti, no inficēšanās? Kalviņš par bērnu vakcināciju Ieteikt







Vai tiešām bērniem, kuri ar Covid-19 slimo vieglāk un retāk, ir jāsargā pieaugušos, kuri negrib vakcinēties, runājot par bērnu vakcināciju pret Covid-19, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” vaicāja profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš.

Vispirms viņš izskaidro, kā nosaka, vai medikaments ir piemērots bērniem.

“Kārtība, kādā veidā atļauts lietot jebkuru medikamentu vai vakcīnu ir tāda, ka vispirms to izmēģina uz pieaugušajiem, pēc tam uz to vecuma grupu, kas ir no 12 gadiem līdz 18 gadiem, ja tur viss ir kārtībā – nav kaut kādas specifiskas, toksiskas parādības, kaut kāds indīgums vai blaknes, tad no 12 uz jaunākiem,” skaidro profesors.

“Protams, es saku – labi, ka tas bērns ir vakcinēts, bet, vai tiešām bērni ir tie, kuriem jāpasargā pieaugušos, kas nav vakcinēti, no inficēšanās?” jautā Kalviņš.

Viņš uzskata, ka tas nav pareizi, norādot, ka bērni slimo stipri vieglāk un stipri retāk.

Jau vēstīts, ka ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) pagājušajā nedēļā apstiprinājusi “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas samazinātas devas izmantošanu bērniem vecumā no pieciem līdz 11 gadiem.

Bērniem paredzētā “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas deva ir trešdaļa no bērniem vecumā virs 12 gadiem paredzētās devas.

“Pfizer”/”BioNTech” iesnieguši lūgumu apstiprināt to izstrādāto Covid-19 vakcīnu piecus līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinācijai arī Eiropas Savienībā (ES).