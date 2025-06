“Latvijas Hokeja federācija prasīja valdībai atbalstu par dalību pasaules čempinātā 447 222 eiro,” Armands Puče stāsta TV24 raidījumā “Stopkadri”.

Izglītības ministrijas ierēdņi paskaitīja līdzi izmaksām un Kalvītim jautāja – kāpēc par 100 000 vairāk prasi?

Beigās iedeva hokejistiem vien 346 670 eiro. Par šo summu ar varētu vēl parunāt, bet prieks, ka ierēdņi čakli strādā un tāpat vien nodokļu maksātāju naudu nedod prom.

IiHF World Chamionships 2029 will be in 🇸🇰Slovakia

👍🏻👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/D3Ss2rel1d

— Miroslav Šatan (@miro81s) May 23, 2025