"Mēs kā tirgotāji par to neesam priecīgi," atzīst Aigars Kalvītis par "Gaso" plāniem paaugstināt gāzes sadales tarifus







Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS “Gaso” plāno paaugstināt tarifus, kas varētu stāties spēkā 2026.gada 1.janvārī. Tātad – par gāzi būs jāmaksā dārgāk. Vai šī tarifu celšana būtu pamatota vai nē? Šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” lūdza komentēt TV24 raidījuma “Uz līnijas” viesim – “Latvijas gāzes” valdes priekšsēdētājam Aigars Kalvītim, kurš ir nozares eksperts.

“Redziet, viena lieta ir tarifa sastāvdaļa, kas ir tehniskā puse. Tur droši vien jāskatās, kāds ir viņu investīciju plāns tuvākajos gados, un šo pašu skaitītāju nomaiņa atstāj iespaidu. Nomainīt skaitītājus – tas nav lēts pasākums. Tas ir daudzos miljonos mērāms projekts,” komentēja Kalvītis.

“Bet domāju, ka tas, ar ko šobrīd saskaras “Gaso”, ir saistīts ar dabasgāzes cenas līmeni, jo, protams, viņiem ir jāpērk gāzi par daudz augstāku cenu, nekā tas varbūt bija iepriekš. Tā kā tas ir regulatora jautājums. Regulators to rūpīgi izvērtēs un, ja šis tarifa pieaugums būs pamatots, tad droši vien regulators to arī apstiprinās,” sprieda “Latvijas gāzes” priekšsēdētājs.

Turklāt Kalvītis norādīja, ja regulators apstiprinās “Gaso” plānotos paaugstinātos tarifus no 2026.gada 1.janvāra, tad tas “atstās iespaidu uz gala gāzes cenu”. “Mums kā tirgotājam tas, protams, nav labi, ja dabasgāze pati dārga un vēl tās piegādes tarifi ir dārgi – tas ir liels slogs gala patērētājam. Mēs kā tirgotāji, protams, par to neesam priecīgi,” atzina Kalvītis intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Kā tiek ziņots uzņēmuma mājaslapā internetā par jauno tarifu projektu, AS “Gaso” 2025. gada 4. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza dabasgāzes sadales sistēmas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja piedāvāto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 29. augusta padomes lēmumā Nr. 1/19 apstiprināto “Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku”, un pamatojumu piedāvātajam tarifam.

Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ir pārdomāti un izsvērti. Tarifi noteikti tādā apmērā, lai dabasgāzes sadales sistēmas lietotāju maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojuma izmaksas un veicinātu efektīvāku pieslēguma jaudas izmantošanu, norādīts uzņēmuma paziņojumā.

Sadales sistēmas pakalpojuma tarifi ietver fiksētu komponenti atbilstoši pieslēguma atļautajai vai pieteiktajai maksimālajai slodzei un mainīgu komponenti atbilstoši piegādātās dabasgāzes apjomam. Tarifu sistēma paredz arī Sezonālo tarifu tiem lietotājiem, kuri 85% no kopējā gada dabasgāzes patēriņa izmanto laika posmā no maija līdz novembrim.

Papildus, sākot no 2026. gada 1. janvāra plānots, ka biometāna ražotāji, kas ir pieslēgušies pie sadales sistēmas, norēķināsies par tiem nodrošināto maksimālo ievadīšanas slodzi, maksājot fiksēto tarifu atbilstoši to maksimālajai atļautajai slodzei vai atbilstoši to pieteiktajai slodzei, tādējādi nosedzot tās izmaksas, kuras ir saistītas ar sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanu. Mainīgais maksājums par ievadīto biometāna apjomu tiem netiks piemērots, norāda “Gaso”.

Iesniegtais tarifu projekts varētu stāties spēkā ar 2026. gada 1.janvāri.

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” skatieties video šeit: