Anna Saliņa par elektronisko cigarešu ietekmi: "Jebkura viela, ko mēs inhalējam, kas nav tīrs gaiss, nav veselīga mūsu plaušām"







TV24 raidījumā “Uz līnijas” RAKUS Tuberkolozes un plaušu slimību centra Plaušu slimību klīnikas vadītāja Anna Saliņa skaidri norādīja, ka, neatkarīgi no formas vai garšas, jebkura ieelpojama viela, kas nav tīrs gaiss, kaitē mūsu plaušām.

“Jebkura viela, ko mēs inhalējam – ar garšu, bez garšas –, kas nav tīrs gaiss, nav veselīga mūsu plaušām, jo tas tam nav paredzēts,” uzsver Saliņa.

Viņa vērsa uzmanību uz strauji pieaugošo vielu lietošanas izplatību jauniešu vidū, īpaši akcentējot aromatizēto produktu jeb elektronisko cigarešu aktualitāti: “Šī garšu, smaržu pievienošana palielinās tieši jauniešu vidū.”

Eksperte uzsvēra arī nikotīna atkarības spēku un to, cik sarežģīti ir no tās atbrīvoties. Vienlaikus viņa norādīja, ka Latvijā atbalsts cilvēkiem, kuri cieš no nikotīna atkarības, ir ļoti ierobežots.

“Mēs zinām, ka nikotīna atkarība ir ļoti stipra atkarība, ir ļoti grūti ar to cīnīties. Mums Latvijā palīdzība cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no nikotīna, ir ļoti ierobežota. Mums nav tādu konsultantu, ļoti pieejamu, vai tādas īstas atbalsta grupas,” norāda Saliņa.

Problēmas sakne, pēc viņas domām, slēpjas arī ārstu pārslogotībā un komunikācijas trūkumā ar pacientiem: “Ģimenes ārsts savā ikdienā nepārrunā ar pacientiem par smēķēšanas ieradumiem un kā to varētu nedarīt vai atturēties no tā, un kāda palīdzība būtu vajadzīga.”

Viņa uzsver, ka gan parasto cigarešu, gan citu smēķēšanas ierīču lietošanas mazināšanai būtu jābūt sabiedrības kopējam mērķim, īpaši pievēršot uzmanību sabiedrības izglītošanai konkrētajā jomā: “Mums ir jādara viss, lai mēs samazinātu jebkāda veida smēķēšanu.”