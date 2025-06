Foto: Canva; Ekrānuzņēmums no “X”

"Kuram tad ir tā nulle? Ne jau mums.." Vītols skaidro, kurš maksā par "bezmaksas" elektrību







“Nu jau kādas trīs dienas elektrības cenas ir nulle. Kas to ražo, un kurš par to maksā?” — ar šādu retorisku jautājumu platformā “X” diskusiju par enerģētikas tirgus īpatnībām aizsāk ekonomists un fiziķis Guntars Vītols, turpinot ar savu analīzi par notiekošo Latvijas un Baltijas reģiona elektroenerģijas tirgū.

Viņš raksta: “Latvijā griežas HESi un nosedz lauvas daļu patēriņa. Tur pašizmaksa pāris centi, neliels mīnuss, pārdodot pa nulli, bet nekas traģisks. Uz tā fona, ka citkārt uzņēmums izmanto iespēju manipulēt tirgu un pārdot HES elektrību par simtkāršu cenu, nelielos zaudējumus pat nepamana.

Saules nav, līst lietus, saules parku attīstītāji saskārušies ar realitāti. Kredītrocenti ripo, ienākumu nav.

Vējš bišķi pūš, Lietuvā kaut kādi propelleri griežas un atdod elektrību pa velti. Bet tā ir politiski motivēta industrija, tur politiķi maksā ar nodokļu maksātāju naudu un ir/nav vējš, nauda tieši vai netieši tiek notrallināta pēc pulksteņa. Grietas kvotas par tukšu gaisu. Kurš samaksā? Kādā veidā? Piemēram caur tarifiem. Neviens nav atcēlis arī OIK, tas tikai izņemts no rēķiniem un to Latvijas gadījumā maksā Latvenergo no savas peļņas. Latvenergo pieder valstij, tā ir mūsu nauda. Mazāka peļņa, mazāks atskaitījums budžetam.

Tarifi? Nu tos jau noteica tādus, lai segtu nestabilās enerģijas radīto ietekmi uz elektrotīkliem, nosegtu nepieciešamās investīcijas, kas ir miljardos. Tūlīt klāt nāks arī balansēšanas izmaksas.

Nulle ne nulle NordPool, bet kuram tad ir tā nulle? Ne jau mums. Tērē vai netērē to elektrību, maksājam ragā. Ja tērē, tad sadales tarifu 4-5 centi/kWh. Ja netērē, tad abonēšanas maksu par jaudas nodrošināšanu. Ej kuru ceļu gribi, visur grāvis. Tikko saņēmu rēķinu par elektrības pieslēgumu garāžai 14 eiro. Patēriņš nulle, bet Melnā Meļņa ikmēneša nodoklis par zaļo kursu būs jāmaksā. Šo nesen būtiski pacēla.

Tikmēr griežas HES un ražo lētu enerģiju tieši tāpat kā pēdējo pusgadsimtu. Ja nav ūdens, tad ieslēdz TEC. Var tirgot par 10 centiem un nopelnīt. Elektrības cena nemanipulatīvos apstākļus būtu 2-10 centi. Zaļā kursa apstākļos staigā no nulles līdz pat pāris eiro. Abos galos stabils ir tikai maksājums no mums. Meļņa tarifs nodrošina peļņu, jo visi taču zin, ka vējš nav patstāvīgs, bet algu jāmaksā pēc pulksteņa.

Ja uzbūvēs vējaparkus arī Latvijā, maksājumi vēl pieaugs. Tikai mums tos nevajag, jo no Lietuvas politprojekta tāpat atnāk viņu industriju pazemojošā miskastes enerģija par nulli. Eksportnozare bez pievienotās vērtības.”

