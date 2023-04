Kam pieder Krima? Vai NATO ir okupējusi Latviju? Modes mākslinieks Dāvids saņēmis zvanu ar dīvainiem jautājumiem

Modes mākslinieks Dāvids, īstajā vārdā Romans Andrejevs

Modes mākslinieks Dāvids (Romans Andrejevs) saņēmis telefona zvanu ar vairākiem dīvainiem jautājumiem. Zvanītājs latviski skaidrojis, ka viņš veic aptauju “Latvijas datu” uzdevumā.

“Cilvēki, vai jūs, lūdzu, varat mani pamācīt, es tikko saņēmu neparastu telefona zvanu it kā no “Latvijas datiem”. Zvanītais numurs bija 28458195, es nevarēju runāt, jo braucu ar automašīnu. Un vēlāk saņēmu zvanu no numura 27032360, un mani aicināja piedalīties aptaujā. Nezinu, vai tas bija joks zvans, vai arī man vienkārši vajadzēja zvanīt speciālajiem dienestiem. Jautājumi bija klaji nekorekti, tendenciozi un klaji prokrieviski, kam pieder Krima, vai NATO mūs ir okupējusi utt. Es neticu, ka kāds būtu varējis pasūtīt šādu aptauju… Vai kādam ir bijusi līdzīga pieredze?”

Komentētāji sociālajā tīklā “Facebook”, kur modes mākslinieks dalījās ar savu stāstu, norādīja, ka viņam vajadzētu sazināties ar Valsts drošības dienestu. Citi atklāja, ka arī saņēmuši šādu zvanu.