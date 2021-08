Foto: SHUTTERSTOCK

Kam pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vēlos iegādāties vasarnīcu Saulkrastu novadā. Vai ir pieejamas kādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ja šajā īpašumā uzturēšos tikai pa vasarām? Vai man jārēķinās ar lielāku nodokli, ja nebūšu adresē deklarēta? Vai ir kādas iedzīvotāju grupas, kam pienākas šā nodokļa atlaide?” – jautā lasītāja.

Pienākas neatkarīgi no dzīvesvietas

Neatkarīgi no nosacījumiem pašvaldībās visā Latvijā ir spēkā vispārīgi atvieglojumi saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli. Proti, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) summa samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas dzīvojamajām mājām, dzīvokļiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgajai zemei personai, ja pašai vai kopā ar laulāto vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Šos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Savukārt otra grupa ir politiski represētie, kam par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir to īpašumā vai valdījumā, NĪN summa ir samazināma par 50% (ar nosacījumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā).

Arī pašvaldības nosaka atvieglojumus

Taču pašvaldības savos saistošajos noteikumos parasti iekļāvušas atvieglojumus vēl arī citām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90%, 70%, 50% vai 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Par konkrētajā pašvaldībā spēkā esošajiem atvieglojumiem var uzzināt tās saistošajos noteikumos, kā arī vaicājot par to nodokļu administratoriem vai citiem par to atbildīgajiem vietvaras pārstāvjiem.

Saulkrastu novada domes NĪN administratore Vita Plēpe informē, ka Saulkrastu novada pašvaldības saistošie noteikumi nr. 14 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā paredz atvieglojumus piemērot ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas nekustamā īpašuma īpašniekam, kurš deklarējis savu dzīvesvietu viņam piederošajā nekustamajā īpašumā Saulkrastu novada teritorijā. Lai saņemtu atvieglojumu no taksācijas gada 1. janvāra, iesniegums jāiesniedz iepriekšējā gada nogalē līdz 31. decembrim.

90% atvieglojumi zemei un ēkai (kuru lietošanas veids ir dzīvošana) var saņemt trūcīgās vai maznodrošinātas personas, personas ar I grupas invaliditāti, kā arī personas, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni ar I un II grupas invaliditāti.

70% zemei un ēkai (kuru lietošanas veids ir dzīvošana) pienākas personām ar II grupas invaliditāti.

70% ēkai (kuru lietošanas veids ir dzīvošana) var saņemt īpašnieki, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā īpašuma Saulkrastu novada teritorijā.

Atvieglojumi nav likmes maiņa

“Reizēm cilvēki mēdz kļūdaini uzskatīt, ka, piemēram, vecāku vietā maksājot par viņu īpašumu nodokli, saņems atlaidi. Taču jāsaprot, ka atlaidi var saņemt tikai īpašnieks, kurš ir deklarējies savā īpašumā, nevis maksātājs. Turklāt visi šie atvieglojumi tiek piemēroti tikai uz iesnieguma pamata,” skaidro Vita Plēpe.

Ja cilvēks piedeklarējās īpašumā, tad no nākamā mēneša pēc iesnieguma saņemšanas atlaide jau tiek piemērota. Attiecīgi, izdeklarējoties no konkrētā īpašuma, nodokļa atvieglojums vairs neturpinās. Būtiski – dzīvesvietas deklarācijā norādot Saulkrastu novada teritorijā esošu īpašumu tikai kā papildu adresi, atvieglojumi netiek piemēroti.

Vēl NĪN maksātāji mēdzot jaukt atvieglojumus par NĪN ar likmes maiņu. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, ja kaut viena persona (var nebūt īpašnieks) ir deklarēta īpašumā, NĪN likme ir 0,2%, 0,4% vai 0,6% atkarībā no kadastrālās vērtības. Savukārt, ja īpašumā neviens nav deklarējies, piemērojama NĪN likme 1,5% apmērā. To būtiski ielāgot arī vasarnīcu īpašniekiem Saulkrastu novadā.