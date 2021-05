Foto: Shutterstock

3 gadījumi, kad nav jāmaksā nodoklis, pārdodot nekustamo īpašumu







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem, kas gūti, pārdodot nekustamo īpašumu, ja tiek pārdots vienīgais nekustamais īpašums.” – jauā Ojārs Kuldīgas novadā.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ienākumiem no kapitāla, tajā skaitā no kapitāla pieauguma, tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā. Bet ir arī vairāki gadījumi, kad iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), pārdodot nekustamo īpašumu, nav jāmaksā, proti, tas nav jāmaksā, ja ienākums tiek gūts no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas (tostarp pārdošanas), kas:

• īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir vairāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus šajā periodā līdz pārdošanas dienai ir deklarētā dzīvesvieta;

• īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienai ir vienīgais īpašums;

• ir vienīgais nekustamais īpašums, no kura gūtais ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Tādējādi ir ļoti svarīgi nekustamo īpašumu savlaikus ierakstīt zemesgrāmatā, lai izpildītos minētais nosacījums par 60 mēnešu periodu un no ienākuma par nekustamā īpašuma pārdošanu nebūtu jāmaksā IIN.

Uzziņa!

• Ja nodoklis no kapitāla pieauguma ir jāmaksā, tad atbilstīgā deklarācija jāiesniedz elektroniski – VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

• Privātpersonām, kurām jāiesniedz deklarācija, jo pārdots nekustamais īpašums, pirms deklarācijas aizpildīšanas VID rekomendē izmantot VID EDS izveidoto palīgrīku – vedni Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma – DK veidlapas aizpildīšanai. Soli pa solim, atbildot uz jautājumiem un ievadot datus, tas palīdz izprast, kāda informācija nepieciešama, aizpildot deklarāciju. Vednis palīdz sagatavot nepieciešamo informāciju tieši nekustamā īpašuma darījumu deklarēšanai. Vednis atrodas EDS sākuma lapā zem virsraksta Mani dokumenti.