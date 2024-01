Kāpēc ECB likmju samazināšanu paredz vasarā, bet ne ātrāk? Ieteikt







Eiropas Centrālā banka (ECB) procentlikmes varētu sākt samazināt šovasar, 17. janvārī paziņoja bankas prezidente Kristīne Lagarda, vienlaikus gan uzsverot, ka šāda rīcība būs atkarīga no jaunākajiem ekonomikas datiem. “Es arī teiktu, ka tas ir ļoti ticams,” sacīja Lagarda. “Taču man arī jāsaglabā atturība, jo viss atkarīgs no datiem un joprojām pastāv neskaidrība, kā arī daļa rādītāju vēl nav nostabilizējušies līmenī, kādā mēs to vēlētos.”

Jaunākie Eiropas Savienības statistikas biroja “Eurostat” dati liecina, ka inflācija eirozonā decembrī veidoja 2,9%, kas joprojām ir virs ECB noteiktā 2% mērķa.

Lagarda norādīja, ka inflācija “atrodas uz pareizā ceļa”, taču ir pāragri svinēt uzvaru. Viņa uzsver, ka enerģijas cenas un iespējami traucējumi piegāžu tīklos ir galvenie riska faktori. Procentlikmes eirozonā nu ir sasniegušas maksimālo līmeni pēc to ievērojamas palielināšanas centienos apkarot augsto inflāciju.

Kāpēc ECB likmju samazināšanu paredz vasarā, bet ne ātrāk? “Īsā, tehnokrātiskā atbilde tam, kāpēc procentlikmes ir tik augstas, ir jāprasa ECB, Lagardai, bankas pārstāvjiem gan tur, gan šeit Latvijā, – tas nav tas, ko lemj komercbankas savā pusē un par ko komercbankām ir vara. Tā ir tā tehnokrātiskā atbilde,” tā TV24 raidījumam “Preses klubs” norādīja Kārlis Danēvičs, SEB bankas valdes loceklis un risku direktors.

Savukārt, runājot par atbildi pēc būtības, viņš saka, ka gaidas par procentlikmju samazināšanos ir jau iestrādājušās tirgos. Euribor likme, kas ir par pamatu cenām, ko maksājam par saviem hipotekārajiem kredītiem, jau ir samazinājusies, skaidro speciālists.

Kā piemēru Danusēvičs piesauc vidējo temperatūru, ja sešu mēnešu periodā tā bija virs 4% nesen, tad tagad ir 3,9% un zemām, lūzuma punkts ir jau noticis, likmes sākušas samazināties.

“Straujāk, protams, tās kritīs tad, kad Latvijas banka ar Mārtiņu Kazāku un Kristīni Lagardu Frankfurtē lems par procentlikmju samazināšanu. To nelems šeit bankas uz vietas,” atgādina eksperts.