Foto: AFP/SCANPIX Karš Ukrainā.

Ukraiņu karaspēks guvis panākumus gan Bahmutas rajonā, gan frontē dienvidu virzienā







Ukrainas karaspēks gūst panākumus Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā, otrdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

“Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma trieciena darbības, ienaidnieks [Bahmutas rajonā] tika piespiests atkāpties no pozīcijām pie Andrijivkas,” otrdienas rītā paziņoja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

Savukārt krievi veikuši neveiksmīgas uzbrukuma darbības rajonos uz ziemeļrietumiem no Orihovo-Vasilļivkas, uz dienvidiem no Ivaņivskes un uz rietumiem no Kļiščijivkas.

Dienvidu frontē ukraiņu karaspēks guvis panākumus pie Staromajorskes ciemata. Saskaņā ar ģenerālštāba pārstāvja teikto, šobrīd aizsardzības spēki tur nostiprina savas pozīcijas.

Kopumā visā frontes garumā pēdējo 24 stundu laikā notika 35 militāras sadursmes starp ienaidnieku un Ukrainas aizstāvjiem.

Ukrainas bruņotie spēki turpina pretuzbrukumu Melitopoles un Berdjanskas virzienā un nostiprinās pie sasniegtajām robežām, paziņoja Ukrainas ģenerālštāba pārstāvis.