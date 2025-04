Kāpēc no rīta elektrība bez maksas, bet vakarā, kad visi mājās, tā ir dārga? Enerģētikas eksperts skaidro Ieteikt







Vienubrīd elektrība tik dārga, ka lētāk paēst restorānā, ne cepeškrāsni slēgt iekšā, otrā dienā cenas mīnusos jeb par elektrības lietošanu tiek bez maz vai piemaksāts. Kādēļ tādi “amerikāņu kalniņi”? Kā vispār veidojas elektrības biržas cena?

“Elektroenerģija tiek tirgota un tiek atrasts līdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu. Ņemot vērā, ka laiks ir saulains un brīžiem vējains, cenas ļoti lielā mērā ietekmē šie divi faktori, jo tajā laikā, kad spīd saule un pūš vējš, par enerģiju nav jāmaksā – jāsedz tikai ražošanas izmaksas,” TV24 raidījumā “Ziņu top” skaidro enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš.

Jau ziņots, ka Latvijā gada inflācija šogad martā varētu būt bijusi 3,4-3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,7%, aģentūrai LETA prognozēja banku analītiķi.

Vienlaikus inflāciju bremzēt palīdzēja fakts, ka biržās saruka enerģijas – elektrības, naftas un dabasgāzes – cenas.

Kā labs piemērs cenu atšķirībām, bija 4. aprīļa elektrības cenas. Toreiz ziņojām, ka “Nord Pool” biržas Latvijas tirdzniecības apgabalā elektrības cena vairākas stundas – no plkst.12 līdz 17 – bija negatīva.

No plkst.12 līdz 13 elektroenerģijas biržas cena bija negatīvi 0,25 eiro par MWh, no plkst.13 līdz 14 – negatīvi 1,46 eiro par MWh, no plkst.14 līdz 15 – negatīvi 8,09 eiro par MWh, no plkst.15 līdz 16 – negatīvi 5,38 eiro par MWh, bet no plkst.16 līdz 17 – negatīvi 0,58 eiro par MWh.

Maksimālā ikstundas cena ceturtdien bija 225,11 eiro par MWh jeb 23 centi par Kwh pīķa stundā starp plkst.20 un 21, bet minimālā – negatīvi 8,09 eiro par MWh jeb mīnus 1 cents par KWh.

Jau ziņots, ka 29.martā neplānoti tika pārtraukta Lietuvas-Zviedrijas elektroenerģijas kabeļa “NordBalt” darbība, tāpēc vidējā elektroenerģijas tirgus cena “Nord Pool” biržas Latvijas tirdzniecības reģionā bija izteikti svārstīga un vidējā cena būtiski pieauga.

Piemēram, pirmdien Latvijā ikstundas elektroenerģijas cena svārstījās no 88,19 eiro par MWh jeb 9 centi par KWh līdz pat 773 eiro par MWh jeb 77 centiem par KWh, savukārt jau trešdien situācija atgriezās ierastajā režīmā un cenas uz četrām stundām bija arī negatīvas.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publiskajiem datiem, no kopējiem mājsaimniecību lietotājiem 16% noslēguši biržas cenas līgumus.