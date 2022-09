Foto: Shutterstock

“Kāpēc paprikai tikai viens auglis? Un tā katru gadu. Ko daru nepareizi?”: ko iesaka dārzniece? Ieteikt







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kāpēc paprikai bija tikai viens auglis? Un tā katru gadu. Ko daru nepareizi? Varbūt vajag apputeksnētāju?” – jautā Mārīte Ogrē.

“Viens no galvenajiem labas paprikas ražas nosacījumiem ir pareizās šķirnes izvēle,” skaidro dārzeņu kolekcionāre Elga Bražūne no saimniecības “Neslinko”. Nereti cilvēki izvēlas Francijas, Itālijas apstākļiem piemērotās sēklas, un tad var gadīties, ka izaug tikai viens auglis.

Kolekcionāres audzētajai paprikai šogad ir vidēji pa astoņiem augļiem uz katra krūma. Ja raža nīkulīga, jāmeklē iemesli.

Slikta sēkla

Diezgan populāri ir eksperimentēt un audzēt stādus no pārtikas veikalā pirkto papriku sēklas. Taču jārēķinās, ka tādā gadījumā rezultāts var būt visāds. No svaigi apēstā augļa ņemtās sēklas sadīgst ātri un labi, taču, izvēloties stādus audzēšanai, vajadzīga pamatīga brāķēšana. Stādīšanai derīgi ir tikai lielākie, spēcīgākie augi. Pat ja audzē no kvalitatīvām sēklām papriku un tomātus, Elga pirms piķēšanas atlasa tikai spēcīgākos augus.

Lielajās siltumnīcās audzētās paprikas parasti ir hibrīdi, un no tiem izaudzētie stādi atšķirsies no veikalā iegādātā skaistuļa. Taču var arī gadīties, ka paprika ir šķirne, un tad tās bērni būs līdzīgi vecākaugam.

Izvēlas pareizo vietu

Svarīgi papriku neiestādīt par dziļu – to drīkst iedziļināt tikai līdz pirmajām dīgļlapiņām.

Paprikai nepatīk caurvējš pa kājām. Augs ir diezgan ēdelīgs. Ja, novērtējot vizuāli, stāds ir bāls un neliela auguma, iespējams, tam trūkst barības vielu un tas nespēj iznest vairāk augļu par vienu. Tas raksturīgs, ja audzē hibrīdās lielaugļu šķirnes, kurām vajag vairāk treknuma.

Karstums papriku nebiedē, gluži pretēji – patīk. Taču paprikai svarīga regulāra laistīšana. Ja ziedēšanas vai augļu veidošanās sākumposmā trūkst mitruma, tie var nobirt.

Paprikas ziedi vai augļu aizmetnīši mēdz nobirt arī no pārlaistīšanas un caurvēja.

Arī gaismas trūkums ražu neietekmē, jo paprika var augt arī viegli noēnota.

Stāda pulciņā

Pie mazās ražas nevarētu būt vainojama arī nepietiekama apputeksnēšanās, jo pipars ir pašapputes augs. Lai gan tas pieņem arī svešus ziedputekšņus, tas nenosaka ražas lielumu.

Dārzniece novērojusi, ka paprika ir kompānijas augs, kam patīk augt bariņā. Praksē pārbaudīts, ka nekāda labā raža nav, ja paprikas stādus izstāda pa vienam brīvajās siltumnīcas vietās.

Ar to saldā paprika atšķiras no asajiem pipariem, kuri var bagātīgi ražot arī vientulībā, pat puķupodā.

Ievēro!

Lai būtu drošs, ka nopirkta Latvijas apstākļiem piemērota sēkla, to var iegādāties no kolekcionāriem (tagad rudens gadatirgos jau var tikt pie sēklām). Amatieriem paredzētajām sēklām uz katra iepakojuma ir arī sēklu audzētāja kontakti. Tas var noderēt, ja radusies kāda problēma audzēšanā.