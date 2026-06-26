Kāpēc veikalos tirgo slapjus banānus ar nelāgu smaku? 0

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Vai lielveikalos nopērkamie banāni, kas reizēm, kastēs un plēvēs ietīti, šķiet mitri un ar nelabu smaku, ir bojāti? Šāds jautājums tika uzdots TV24 raidījumā “Uz līnijas” Svetlanai Aļminovičai-Miļjanovičai, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākajai ekspertei.

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“Nē, tā nav nelaba smaka. Tas nav nekas slikts – tā ir augļiem raksturīga smaka, īpaši banāniem, un tā ir normāla augļu nogatavošanās procesa daļa,” norāda speciāliste.

Viņa norāda, ka banāniem raksturīgā smarža rodas dabiski – gan pārvadāšanas, gan nogatavināšanas laikā, kad augļi izdala dažādas gāzes.

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Banāni parasti tiek novākti vēl zaļi un pēc tam transportēti vēsākos apstākļos, lai kontrolētu nogatavošanos. Nonākot veikalā, process turpinās, tāpēc var veidoties gan mitruma sajūta, gan intensīvāks aromāts.

Eksperte uzsver, ka šādas pazīmes nav iemesls satraukumam – tās ir daļa no dabiskā nogatavošanās cikla, nevis bojāšanās pazīme.

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