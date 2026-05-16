Banāni ir viens no populārākajiem augļiem ikdienas uzturā, taču jau pēc dažām dienām, stāvot virtuvē, tie sāk zaudēt savu pievilcīgo izskatu un uz mizas parādās tumši plankumi. Daudzi cilvēki šādus augļus kļūdaini uzskata par bojātiem un izmet, lai gan patiesībā tie joprojām ir droši lietošanai uzturā.
Speciālisti norāda, ka šo procesu var ievērojami palēnināt, izmantojot pavisam vienkāršas metodes. Galvenais iemesls, kāpēc banāni ātri paliek melni, ir etilēns. Tā ir dabīga gāze, ko izdala paši augļi un kas paātrina nogatavošanos. Visvairāk šīs vielas uzkrājas tieši kātiņā.
Viens no efektīvākajiem veidiem, kā palēnināt šo procesu, ir aptīt banāna kātiņu ar pārtikas plēvi vai foliju. Tas samazina etilēna izdalīšanos un palīdz ilgāk saglabāt augļus dzeltenus un svaigus.
Svarīgi ir arī tas, kā banāni tiek uzglabāti. Speciālisti iesaka tos neatstāt vienā ciešā ķekarā. Labāk ir atdalīt augļus vienu no otra, jo savstarpējais kontakts paātrina nogatavošanos. Tāpat nevajadzētu banānus glabāt kopā ar citiem augļiem, īpaši āboliem, kas izdala daudz etilēna un veicina ātrāku bojāšanos.
Liela nozīme ir arī uzglabāšanas vietai. Vislabāk banānus turēt labi vēdināmā vietā. Ideālā gadījumā tos var pakārt, lai augļi netiktu saspiesti un gaiss brīvi cirkulētu. Ja tas nav iespējams, piemērota būs arī atvērta augļu bļoda vai grozs.
Ledusskapis nav labākā izvēle banānu uzglabāšanai. Zema temperatūra var pasliktināt to tekstūru un garšu, kā arī veicināt mizas tumšošanos. Vispiemērotākā vieta ir sausa un ēnaina vieta istabas temperatūrā, prom no siltuma avotiem.
Eksperti uzsver, ka pat tad, ja banāni jau kļuvuši tumšāki, tas nenozīmē, ka tie ir bojāti. Gluži pretēji, šādi augļi bieži ir saldāki un lieliski piemēroti smūtijiem, desertiem vai cepšanai.