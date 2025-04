Pēc ilgstošas spriedzes starp Madonna un Eltonu Džonu, viņu attiecībās beidzot ir iestājies miers. Kā vēsta medijs the guardian, britu mūziķis atvainojās par saviem izteikumiem, sakot, ka viņa “lielā mute” ir bijusi iemesls nesaskaņām, un lūdza piedošanu, norādot, ka ir uzrakstījis dziesmu Madonnai.

Visas attiecību problēmas sākās jau tālajā 2002. gadā, kad Eltons tika citēts CBS News, sakot, ka Madonnas dziesma “Die Another Day” ir “sliktākā Bondu dziesma jebkad”. Šie izteikumi bija sākuši dziedātājas un pianista savstarpējo spriedzi.

Madonna stāstīja, ka Džona nesenā uzstāšanās “Saturday Night Live” (SNL) viņai atgādināja par to, kad viņa, būdama pusaudze, slepus iznāca no mājām, lai dotos uz viņa koncertu Detroitā. Šī pieredze bija viņai neaizmirstama un mainījusi viņas dzīvi. “Es vienmēr jutos ļoti atšķirīga no citiem, un skatoties uz viņu, sapratu, ka ir pilnīgi pieņemami būt citādam, izcelties un iet pa mazāk zināmiem ceļiem.”

Viņa atklāja, ka pēc tam, kad uzzinājusi, ka Eltons būs SNL mūzikas viesis, viņa nolēma doties uz viņa koncertu, lai viņu satiktu. Aizkulisēs viņi viens otram atvainojušies, un Eltons pavēstīja, ka ir uzrakstījis dziesmu Madonnai un vēlētos ar dziedātāju sadarboties.

Reaģējot uz Madonnas žestu, Eltons Džons publicēja pateicības vārdus “Instagram”, atzīstot, ka viņam nav lepnums par to, ko viņš iepriekš bija teicis, un augstu vērtējot Madonnas ieguldījumu HIV/Aids atbalsta kampaņās 80. gados, kā arī viņas “pārdrošo darbu”, kas iezīmēja ceļu veselu sieviešu mākslinieču paaudzei.

“Es priecājos, ka varam virzīties uz priekšu,” viņš rakstīja. “Man ļoti rūp visa šī šķelšanās pasaulē, kas notiek šobrīd.” Viņš arī piebilda, ka gan viņš, gan Madonna ir guvuši pieņemšanu un atbalstu no kopienām, kas šobrīd ir apdraudētas visā pasaulē, un viņš cer, ka viņiem izdosies radīt lielas lietas kopā, lai atbalstītu tos, kam tas visvairāk nepieciešams.

Abi mūziķi ir spējuši pārvarēt savas nesaskaņas un, pēc Madonnas vārdiem, “beidzot apglabājuši naidu”.

We Finally Buried the Hatchet!!!

I went to see @eltonofficial perform on SNL this weekend!! WOW pic.twitter.com/cs2sciJSek

— Madonna (@Madonna) April 7, 2025