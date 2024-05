Amerikāņu popzvaigznes Madonnas bezmaksas koncerts sestdienas vakarā Riodežaneiro Kopakabanas pludmalē pulcējis 1,6 miljonus skatītāju, 04.05.2024. Foto: EPA/SCANPIX

VIDEO. Riodežaneiro noticis grandiozs Madonnas bezmaksas koncerts, iepriecinot 1,6 miljonus klausītāju







Amerikāņu popzvaigznes Madonnas bezmaksas koncerts sestdienas vakarā Riodežaneiro Kopakabanas pludmalē pulcējis 1,6 miljonus skatītāju, paziņoja šīs Brazīljas pilsētas pašvaldība.

Tas bija pēdējais koncerts Madonnas pasaules turnejā “The Celebration Tour”, kas sākās oktobrī. Turnejas gaitā dziedātāja sniedza 80 koncertus Eiropā un Ziemeļamerikā, savukārt koncerts Riodežaneiro bija vienīgais koncerts Dienvidamerikā.

Koncertā Kopakabanas pludmalē 65 gadus vecā Madonna izpildīja savas karjeras lielākos hitus, to vidū “Like A Virgin”, “Nothing Really Matters”, “Hung Up”, “Live To Tell” un “Justify My Love”.

Pludmalē bija izvietoti 18 skandu torņi, kā arī milzīgi videokrāni, kuros varēja redzēt uz skatuves notiekošo. Cilvēki vēroja koncertu arī no laivām jūrā.

Uz koncertu bija ieradušies Madonnas fani ne tikai no visas Brazīlijas, bet arī daudzām citām valstīm.

Līdz šim lielākais Madonnas koncerts apmeklētāju skaita ziņā bija brīvdabas koncerts Parīzē 1987.gadā, uz kuru ieradās 130 000 cilvēku.

Tomēr Madonnai nav izdevies pārspēt Kopakabanas pludmales koncertu apmeklētāju skaita rekordu. Tas pieder britu dziedātājam Rodam Stjuartam, kura Vecgada koncertu 1994.gadā klātienē noskatījās 4,2 miljoni cilvēku.

#MadonnaCelebrationTour Madonna makes history in Rio de Janeiro by drawing nearly 2 million people to a single concert, all gathered to pay homage to this Goddess of music and entertainment. This free event sets a new record, becoming the largest ever standalone concert for any… pic.twitter.com/jiwgrL8WfP — Maggie P. (@marggy69) May 5, 2024

Madonna Crushes Personal Concert Record with 1.6 Million Fans in Rio: Leave it to Madonna to go out with a bang … that’s how you’d have to describe the insane scene in Brazil when she closed out her world tour with more than a million people in the sand. A reported 1.6… pic.twitter.com/wnJnI8c3Ft — – (@COUPSLEADER) May 5, 2024

1.6 million people attended #Madonna‘s free concert in #RiodeJaneiro

The show in Rio was the last one in her #MadonnaCelebrationTour

The scale is unbelievable!!!

What a #Legend! pic.twitter.com/yUw9RclUFP — Vach_says (@VachSays) May 5, 2024