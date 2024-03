VIDEO. “Kāpēc tu tur sēdi?” Popdīva Madonna pavisam neveikli izgāžas sava koncerta laikā Ieteikt







Popdīva Madonna šobrīd atrodas savas turnejas vidū un nupat, koncertējot Losandželosā, piedzīvoja neveiksmīgu brīdi.

Madonna vienā no saviem jaunākajiem koncertiem pavisam neveikli izgāzās un bija spiesta atvainoties kādam no saviem faniem. Dziedātāja nejauši apvainoja kādu fanu par to, ka viņš koncerta laikā sēž, taču pēc mirkļa Madonna aptvēra, ka viņš atrodas ratiņkrēslā.

Kā redzams koncerta apmeklētāju uzņemtajos materiālos, Madonna koncerta vidū ieturējusi pauzi, lai aprunātos ar sanākušajiem faniem.

“Kāpēc tu tur sēdi? Ko tu dari sēdus?” no skatuves sauca dziedātāja.

Piegājusi tuvāk skatuves malai, dziedātāja, šķiet, saprata, ka fans, kuru viņa bija uzrunājusi, sēž ratiņkrēslā.

"Ak, labi… Politiski nekorekti, atvainojos par to. Es priecājos, ka esat šeit," sacīja Madonna.

























































































