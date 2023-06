Kārlis Anitens politiķiem: “Aldziņas ir pieliktas, portfelīši un smilškaste ir sadalīta – bet kur tie darbiņi?” Ieteikt







“Es viņiem atgādinātu, ka aldziņas ir pieliktas, portfelīši kaut kā ir sadalīti, smilšu kaste ir sadalīta – bet kur tie darbiņi? Ir pagājis jau diezgan ilgs laiks,” diskutējot par pašreizējās koalīcijas darbu, TV24 raidījumā “Preses klubs” ar viedokli dalās režisors Kārlis Anitens.

“Demokrātiskās vēlēšanās ir ievēlēti tie, kas ir ievēlēti. Nu, tad sēdiet pie galda, nevis pļeckājaties, bet dariet! Var kaut kas nesanākt, var kaut kas sanākt ne tā, bet dariet!” saka Anitens.

Viņaprāt, draudīgi tuvu ir brīdis, kad tauta sāks dumpoties: “Mēs jau esam redzējuši – skolotāji, mediķi, tāpat ugunsdzēsēji. Tās problēmas ir samilzušas lielas, un to, ka tauta var sanākt kopā, mēs redzējām foršā notikumā – hokejistu sagaidīšanas dienā – un sanāca ļoti daudz cilvēku. Man liekas, ka draudīgi tuvu ir tā diena, kad tauta teiks: “Bet, vai jūs visi, šie vadoņi un valdoņi, apzinieties, ka tā nav jūsu smilšu kaste? Jūs pārstāvat mūs!”.”

Gatavojoties diskusijai raidījumā “Preses klubs”, Kārlis Anitens atbilstoši tēmai sagatavoja citātu no eposa “Lāčplēsis”, to viņš velta visiem tiem, “kas tur vēl kaut ko drudžaini spriež”: “Tautas prāts ir dievu prāts. Viņai ir tiesības pašai tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt. Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu un dēļ sava labuma dažas kārtas vai visu tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara Itin kā citus nederīgus kalpus, vadoņus atcelt.”

“Man šķiet, visa šī ņemšanās – “ar to es varu, ar to es nevaru” – viņi ir aizmirsuši, ka viņus tauta ir iecēlusi darīt. Un tai tautai būs arī iespēja viņus atcelt. Un man liekas, ka tas ir baigi tuvu, bet viņi tā kā izliekas, ka tās tautas nav. Kad hokeja jaukajā, lielajā dienā tauta sanāca, tad mēs redzējām, kā dažs labs pēkšņi arī kļuva par milzīgu tautas varoni. Tautai ir milzīgs spēks un mūsu tauta pēdējā laikā gan labos, gan ne tik labos notikumos aizvien vairāk pulcējas kopā. Tāpēc es ieteiktu, ka šajā brīdī, kad visi tur spriež – dariet! Dariet tās lietas, kuras deg, man liekas, jau ir nodegušas, pārdegušas un no jauna aizdegušās. Tauta ir tā, kas nosaka, kā šai valstī būs jādzīvo, nevis – “es gribu ar to vai es negribu ar to”, ” savu domu noslēdz Anitens.