Kārlis Seržants stāsta par gadījumu, kad netīšām izpaudis neizpaužamu informāciju







Valsts noslēpums. Jurists redz vienu, politiķi skatās uz konkurentiem, bet žurnālists skatās uz to vēl savādāk. TV24 raidījums “Kārtības rullis” aicina Kārli Seržantu, arī žurnālists un Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājas biedru, paskatīties uz to no sava skatupunkta.

Viņš atzīst, ka nekad nav sēdējis un gaidījis, kad pienesīs informāciju, bet pats diezgan aktīvi meklējis un interesējies. Dažkārt tiešām esot bijusi sajūta, ka drošības dienesti nestāsta visu, ko viņi varētu pastāstīt.

Seržants atklāj, ka reiz bijusi situācija, kad vienam žurnālistam devis interviju, pastāstījis par informāciju, kuru bija uzzinājis citur – ārpus komisijas.

Tolaik Ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, esot jūras malā, nācies taisnoties par Seržanta teikto, ko viņš nemaz pats nebija zinājis.

“Beigās man bezmaz gribēja piesiet, ka esmu izpaudis valsts noslēpumu, biju pat pie ģenerālprokurora Jāņa Maizīša uz pārrunām taisnoties, ka informācijas avots nav komisija,” stāstīja politiķis, piebilstot, ka Nacionālās drošības komisijas aura ir mazliet sabiezināta, jo tur nākas uzzināt to, ko drošības dienesti grib, lai tu uzzini.

Situācijas ir dažādas, jo komisijā ir arī opozīcijas deputāti, kas varbūt arī pazināti kaut ko noklusē, spriež Seržants.