“Karogu nomainīšana nebija spontāna akcija!” Staķis par Baltkrievijas karogu maiņu un diplomātu izraidīšanu Ieteikt







“Es domāju, ka visi jau ir noguruši no lielām bažām, neizpratnes vai nosodījuma. Manuprāt, ir jānotiek kaut kam nedaudz vairāk kā tikai tādam simboliskam žestam, lai pasaule tomēr ievērotu un reaģētu uz to, kas šobrīd notiek Baltkrievijā.

Piedodiet, tas vienkārši nav akceptējams, ka kāds var pārtvert brīvas valsts lidmašīnu, nosēdināt to lidlaukā savu politisko mērķu labad.

Es ļoti ceru, ka būs daudz bargāka reakcija arī no Eiropas puses, un ja mēs ar to esam šeit pielikuši kādu olekti klāt, es teiktu, ka esmu gandarīts, ka tas tā ir noticis,” komentējot Latvijas diplomātu izraidīšanu no Baltkrievijas pēc tam, kad pie viesnīcas “Radisson Blu Hotel Latvija”, kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu, RīgaTV 24 raidījumā “Rīga runā!” norādīja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

“Protams, ka karogu nomainīšana nebija spontāna akcija. Kā jau varēja redzēt, mēs bijām kopā ar mūsu ārlietu ministru. Es domāju, ka Baltijas valstīm ir jāparāda solidaritāte. Es neteiktu, ka es esmu priecīgs, bet gandarīts gan, ka šim simboliskajam aktam ir bijušas arī atskaņas,” uzsvēra Rīgas mērs.

M.Staķis arī norāda, ka brīvās Baltkrievijas karogu domei uzticējuši tie Baltkrievijas bēgļi, kuri šobrīd uzturas Latvijā.

“Manuprāt, notikums ir ļoti nopietns. Faktiski starptautiska pasažieru lidmašīna ir nolaupīta tikai tāpēc, lai varētu arestēt politiskos disidentus. Manās acīs tas ir laupījis pēdējās šī te diktatoriskā režīma leģitimitātes paliekas. Es teiktu, ka tādā pilsētā kā Rīga – mūsu pilsētvidē – nevajadzētu būt karogiem, kas simbolizē režīmu, kas faktiski īsteno teroru savā valstī. Tāpēc šie te karogi tika noņemti.”

M.Staķis arī atzīmē, ka, viņaprāt, caur šo mēs varam izrādīt solidaritāti gan ar Baltkrievijas tautu, gan arī visiem tiem politiskajiem opozicionāriem, pret kuriem notiek vajāšanas.

“Es uzskatu, ka ši bija ļoti simboliski svarīgs solis,” raidījumā skaidro Rīgas mērs.























Baltkrievijas karoga nomaiņa pret vēsturisko