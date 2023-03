Publicitātes foto

Kas jāņem vērā, izvēloties mēbeles jaunam birojam







Patīkama, ērta un veselībai draudzīga darba vide ir viens no galvenajiem faktoriem, kas būtiski ietekmē darbinieku pašsajūtu un produktivitāti, tāpēc iekārtojot jaunu biroju, ieteicams pievērst uzmanību vairākiem svarīgiem faktoriem, kas sniedz iespēju darba vietu padarīt pēc iespējas darbiniekiem draudzīgāku. Mēbeles ir viens no tiem. Parocīgas un darba specifikai pielāgotas mēbeles ir teju ikviena biroja esence, tāpēc tās ieteicams izvēlēties ļoti rūpīgi, pievēršot uzmanību vairākiem būtiskiem aspektiem. Kas jāņem vērā, izvēloties mēbeles jaunam birojam? To lasiet tālāk rakstā.

Funkcionalitāte un ergonomika

Izvēloties biroja mēbeles, jāpievērš uzmanība ne tikai to izskatam, bet arī funkcionalitātei, un pats galvenais – ergonomikai. Šie faktori ir jāņem vērā jo īpaši tad, kad tiek izvēlēti biroja galdi un krēsli, kas ir viena no sēdoša darba galvenajām sastāvdaļām. Rūpējoties par darbinieku veselību, jāizvēlas mēbeles, kurām ir ērtas pozīcijas augstums un novietojums. Jo darbinieku augumam nepiemērotas mēbeles var atstāt negatīvu ietekmi uz veselību, kas, savukārt, var rezultēties ar virkni citu problēmu, tai skaitā, zemu darba kvalitāti.

Tāpat, izvēloties biroja mēbeles, jāņem vērā arī darba specifika. Pirms izvēlieties biroja aprīkojumu, padomājiet, kā to izmantosiet. Piemēram, pirms biroja galda iegādes, izvērtējiet, kam galds tiks izmantots. Darbam ar datoru? Varbūt galvenais ir darbs ar papīriem? Iespējams būs nepieciešams strādāt gan ar datoru, gan papīriem? Tad nu lūk, atbildiet uz šiem jautājumiem un izvēlieties mēbeles, kas ļaus pēc iespējas efektīvāk un veselībai draudzīgā veidā veikt darba pienākumus.

Mēbeļu pielāgošanas iespējas

Mēbeles ir būtisks ilgtermiņa ieguldījums biznesā, tāpēc ieteicams tās izvēlēties kvalitatīvas un arī pielāgojamas. Tā kā katra cilvēka ķermenis ir atšķirīgs, birojā būtu nepieciešamas arī katra darbinieka augumam atbilstošas mēbeles. Protams, šādā gadījumā iespējams darbinieku ņemt līdzi uz veikalu, sēdināt krēslā vai pie galda un izvēlēties to risinājumu, kas atbilst tieši viņa auguma iezīmēm. Taču iespējams arī izvēlēties mēbeles ar dažādām pielāgošanas iespējām. Biroja galdi, krēsli un citas mēbeles ar, piemēram, maināmu augstumu, ir lielisks veids, kā parūpēties par to, ka izvēlētie risinājumi būs darbinieku augumiem atbilstoši un veselībai draudzīgi.

Vienots dizains

Iekārtojot biroju, visticamāk vēlaties, lai tajā ir patīkama un estētiska vide. Viens no veidiem kā šādu darba vidi nodrošināt, ir parūpējoties par vienotu dizainu un interjeru. Tāpēc, izvēloties biroja mēbeles, parūpējieties, lai tās būtu vienā stilā. Ja iespējams, dodiet priekšroku mēbelēm, kas ir no viena un tā paša materiāla un vienotā krāsu gammā. Šādas mēbeles kopā labi izskatīsies, turklāt, nebūs problēmu tās pārvietot pa visām biroja telpām, pieturoties pie vienotā dizaina.

Kvalitatīvas, ergonomiskas un vizuāli pievilcīgas biroja mēbeles atrodamas uzņēmuma "AJ Produkti" sortimentā.

