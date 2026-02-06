Epstīna nāves lietā neskaidrs pavērsiens: izmeklētāji sāk apšaubīt oficiāli izskanējušo versiju 0
Jaunākajos publiskotajos Džefrija Epstīna lietas dokumentos atklājas pretēja versija oficiāli izziņotai – ka izmeklētāji pieļāvuši varbūtību, ka kāds ieslodzītais, iespējams, piekļuvis zonai, kurā bēdīgi slavenais pedofils bija ieslodzīts nāves brīdī.
Šī informācija, kā ziņo ārzemju medijs Daily Mail, atrodama dokumentos, kurus pagājušajā piektdienā publiskoja ASV Tieslietu ministrija. Ziņojums šķietami ir pretrunā oficiālajai versijai par to, kas notika Džefriju Epstīnu pēdējās stundās, un liek noticēt neskaitāmajām sazvērestības teorijām, kas gadiem ilgi apvij šo pretrunīgi vērtēto lietu.
FIB un Tieslietu ministrijas izmeklētāji norādīja, ka videonovērošanas kameru ierakstos no Ņujorkas federālā aizturēšanas centra, kur Epstīns tika turēts pirms nāves, redzams oranžs uzplaiksnījums, kas varētu būt ieslodzītais, kurš dodas uz stāvu, kur atradās Epstīns.
Izmeklētāji pamanīja oranžu objektu, kas kāpj pa kāpnēm Epstīna kameras virzienā viņa nāves naktī.
Oficiāli tiek ziņots, ka Epstīns izdarīja pašnāvību 2019. gada 10. augustā pēc plkst. 6.30 no rīta, kad viņu atrada cietuma darbinieks, atnesot brokastis.
Pēc tam, kad Epstīns tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, tiesu medicīnas eksperti noteica, ka viņš pakāries.
Savukārt ģenerālinspektoram bijis cits secinājums, rakstot par oranžo uzplaiksnījumu: “Ieslodzītie šobrīd ir izolēti, iespējams, kāds nes ieslodzīto veļu.”
Pazudušas 2 minūtes un 53 sekundes
Bils Bārs, kurš Trampa pirmā termiņa laikā bija ASV ģenerālprokurors, 2019. gada intervijā apgalvoja, ka personīgi pārskatījis drošības kameru ierakstus, kas apstiprinot, ka Epstīna nāves naktī neviens nav iegājis zonā, kur viņš atradās.
Savukārt 2025. gada maijā bijušais FIB direktora vietnieks Dens Bongino televīzijai “Fox News” sacīja:
Neilgi pirms video publiskošanas pagājušā gada augustā Bongino piebilda: “Mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu uzlabotu [versiju], un publicēsim arī oriģinālu, lai nerastos aizdomas par jebkādiem trikiem.”
Video publiskošana izraisīja arī kritikas vilni. Neraugoties uz Bongino 2025. gada solījumu publiskot nerediģētu video no Epstīna kameras zonas, Trampa administrācija tika kritizēta par iespējamu tā rediģēšanu, izmantojot programmu “Adobe Premiere Pro”, apvienojot divus klipus.
Viens no klipiem sākotnēji bijis 4 stundas un 19 minūtes garš, taču no tā izgrieztas gandrīz 2 minūtes un 53 sekundes.
Izgriezums noticis plkst. 23.58.58 – tikai dažas milisekundes pirms vienas minūtes pārtraukuma ierakstā. Otrs klips atsākas precīzi pusnaktī.
Tāpat izskan secinājumi, ka fails ticis vairākkārt modificēts, kas ir pretrunā apgalvojumam, ka tas bijis “neapstrādāts” materiāls. Žurnāls WIRED toreiz lūdza ASV Tieslietu ministrijai komentāru par montāžu, un pārstāvis dažu minūšu laikā atbildēja: “Vērsieties pie FIB.” Savukārt FIB atteicās to komentēt.