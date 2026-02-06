Džefrijs Epstīns

Epstīna nāves lietā neskaidrs pavērsiens: izmeklētāji sāk apšaubīt oficiāli izskanējušo versiju 0

LA.LV
14:33, 6. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Jaunākajos publiskotajos Džefrija Epstīna lietas dokumentos atklājas pretēja versija oficiāli izziņotai –  ka izmeklētāji pieļāvuši varbūtību, ka kāds ieslodzītais, iespējams, piekļuvis zonai, kurā bēdīgi slavenais pedofils bija ieslodzīts nāves brīdī.

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi 1
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem 45
Lasīt citas ziņas

Šī informācija, kā ziņo ārzemju medijs Daily Mail, atrodama dokumentos, kurus pagājušajā piektdienā publiskoja ASV Tieslietu ministrija. Ziņojums šķietami ir pretrunā oficiālajai versijai par to, kas notika Džefriju Epstīnu pēdējās stundās, un liek noticēt neskaitāmajām sazvērestības teorijām, kas gadiem ilgi apvij šo pretrunīgi vērtēto lietu.

FIB un Tieslietu ministrijas izmeklētāji norādīja, ka videonovērošanas kameru ierakstos no Ņujorkas federālā aizturēšanas centra, kur Epstīns tika turēts pirms nāves, redzams oranžs uzplaiksnījums, kas varētu būt ieslodzītais, kurš dodas uz stāvu, kur atradās Epstīns.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
FOTO. Biedējošas statujas, neskaitāmas guļamistabas un Bils Klintons kleitā: kā izskatās Džefrija Epstīna apartamenti Ņujorkā
FOTO. Andris ar Lindu un bērniem Saulkrastos no ledus rada pasakaini skaistu objektu, ko apbrīno simtiem cilvēku
Kārtējā mīklainā nāve: Maskavā vannā noslīkusi svarīga Krievijas amatpersona

Izmeklētāji pamanīja oranžu objektu, kas kāpj pa kāpnēm Epstīna kameras virzienā viņa nāves naktī.

Oficiāli tiek ziņots, ka Epstīns izdarīja pašnāvību 2019. gada 10. augustā pēc plkst. 6.30 no rīta, kad viņu atrada cietuma darbinieks, atnesot brokastis.

Pēc tam, kad Epstīns tika atrasts bez dzīvības pazīmēm, tiesu medicīnas eksperti noteica, ka viņš pakāries.

Līdz pat šai dienai nav noteikts precīzs oficiālais nāves laiks, jo divas kameras ārpus viņa kameras bija bojātas.

Savukārt ģenerālinspektoram bijis cits secinājums, rakstot par oranžo uzplaiksnījumu: “Ieslodzītie šobrīd ir izolēti, iespējams, kāds nes ieslodzīto veļu.”

Pazudušas 2 minūtes un 53 sekundes

Bils Bārs, kurš Trampa pirmā termiņa laikā bija ASV ģenerālprokurors, 2019. gada intervijā apgalvoja, ka personīgi pārskatījis drošības kameru ierakstus, kas apstiprinot, ka Epstīna nāves naktī neviens nav iegājis zonā, kur viņš atradās.

Savukārt 2025. gada maijā bijušais FIB direktora vietnieks Dens Bongino televīzijai “Fox News” sacīja:

“Tur ir video pilnīgi skaidri redzams. Viņš ir vienīgais cilvēks tur iekšā un vienīgais, kurš iznāk ārā. To var redzēt.”

Neilgi pirms video publiskošanas pagājušā gada augustā Bongino piebilda: “Mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu uzlabotu [versiju], un publicēsim arī oriģinālu, lai nerastos aizdomas par jebkādiem trikiem.”

Video publiskošana izraisīja arī kritikas vilni. Neraugoties uz Bongino 2025. gada solījumu publiskot nerediģētu video no Epstīna kameras zonas, Trampa administrācija tika kritizēta par iespējamu tā rediģēšanu, izmantojot programmu “Adobe Premiere Pro”, apvienojot divus klipus.

Viens no klipiem sākotnēji bijis 4 stundas un 19 minūtes garš, taču no tā izgrieztas gandrīz 2 minūtes un 53 sekundes.

Izgriezums noticis plkst. 23.58.58 – tikai dažas milisekundes pirms vienas minūtes pārtraukuma ierakstā. Otrs klips atsākas precīzi pusnaktī.

Tāpat izskan secinājumi, ka fails ticis vairākkārt modificēts, kas ir pretrunā apgalvojumam, ka tas bijis “neapstrādāts” materiāls. Žurnāls WIRED toreiz lūdza ASV Tieslietu ministrijai komentāru par montāžu, un pārstāvis dažu minūšu laikā atbildēja: “Vērsieties pie FIB.” Savukārt FIB atteicās to komentēt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas tiešām ir viņš?” Telavivā it kā manīts Epstīnam līdzīgs vīrietis – internetā spekulācijas pieņemas spēkā
“Mums vajag detaļas…” Epstīna faili satricinājuši Latviju – VP priekšnieks Armands Ruks atklāj, kas notiks tālāk
Kāpēc viņa vārds pieminēts failos? Latvijas modeļu aģentūras vadītājs komentē Epstīna lietu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.