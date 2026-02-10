Elīna Ieva Bota

FOTO. Latvijai pirmā medaļa! Bota veiksmīgi pieveic trasi – sveicam un no sirds lepojamies! 79

LETA
18:37, 10. februāris 2026
Ziņas Sports

Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota otrdien kļuva par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vicečempioni kamaniņu sportā, izcīnot Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.

Tāpat Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.

Kortīnā d’Ampeco zelta medaļu izcīnīja vāciete Jūlija Taubica, kura bija ātrākā visos četros braucienos, Botu summā apsteidzot par 0,918 sekundēm. Tikai 0,039 sekundes no Botas atpalika amerikāniete Ešlija Farkvarsone. Ceturtā 0,063 sekundes aiz labāko trijnieka palika itāliete Verēna Hofere.

Kendija Aparjode olimpisko spēļu sacensības noslēdza 16. vietā.

Bota pēc pirmā brauciena bija piektā, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu un pēc pirmās dienas bija trešā arī summā. Otrdien sacensību trešajā braucienā latviete pakāpās uz otro vietu un pirms noslēdzošā brauciena Taubicai zaudēja 0,704 sekundes.

Tuvākā sekotāja Farkvarsone atpalika piecas sekundes simtdaļas, bet ceturtās pozīcijas īpašniece itāliete Hofere zaudēja gandrīz vienu sekundes desmitdaļu, solot ciešu cīņu par godalgām. Hofere ceturtajā braucienā sasniedza tikai septīto rezultātu, bet Farkvarsone bija ceturtā, lielāko ātrumu sasniedzot trases lejasdaļā.

Botai veicot savu braucienu, tieši trases lejasdaļā ruka latvietes pārsvars pār amerikāni, taču finišā viņa summā bija priekšā par četrām sekundes simtdaļām.

Aparjode jau pirmajā braucienā pieļāva kļūdu, izstājoties no cīņas par augstvērtīgu rezultātu. Nākamajos divos braucienos viņa bija astotā, bet pēdējā uzrādīja pat piekto rezultātu, tikai divas sekundes tūkstošdaļas ātrāku par Botu.

Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs abas latvietes bija otrajā desmitā – Aparjode finišēja 11., bet debitante Bota (tobrīd – Vītola) bija 18. pozīcijā. Astoto vietu toreiz izcīnīja Elīza Tīruma, kura noslēgusi karjeru.

Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.

