16:45, 13. februāris 2026
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde joprojām meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Paulu Dukuri. Sieviete šā gada 12. februārī aptuveni pulksten 18 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā, vēsta policija. Paulas brāļa Mika Dukura bijusī sieva Laura savā “Instagram” kontā publicējusi ziņu, ka lieta ir ļoti nopietna.

Laura Dukure sniedz ļoti svarīgu informāciju par pazudušo bijušā vīra māsu Paulu
Lūdzot cilvēkus palīdzēt, Laura raksta, ka Paula izgāja no psihiskās veselības iestādes – viņa cīnījusies ar smagu depresiju.

Tāpat Laura min, ka Paulai var būt tendence nodarīt sev pāri.

Pazīmes: augums apmēram 167 cm, kalsna, brūniem matiem, zaļām acīm. Bija ģērbusies melnā mētelī, zaļganbrūnā cepurē un zilās biksēs.

Kā šodien, 14. februārī, ziņo Valsts policija, Paula Dukure atrasta mirusi. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi notikušā iemesli, taču šobrīd policijas rīcībā esošā informācija neliecina par to, ka pret sievieti būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.

