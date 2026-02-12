Evika Siliņa

7:00, 12. februāris 2026
Televīzijas personība un aktieris Andris Bulis šovā “Slavenības. Bez filtra” šoreiz viesojās pie valdības vadītājas Evikas Siliņas. Vizītes laikā Ministru prezidente atklāja ne vien savas darba dienas aizkulises, bet arī pārsteidza ar negaidītām atklāsmēm par savām personīgajām vēlmēm un ideālo pasaules kārtību.

Satiekot premjeri, aktieris uzreiz pamanīja milzīgo darba apjomu, ar ko viņai ikdienā jātiek galā. Siliņa ar pozitīvismu raksturoja savu dienas kārtību, uzsverot asistentes Ingas lomu, kura palīdz gan ar dokumentāciju un saziņu, gan nodrošina pirmo rīta kafijas tasi.

Diskusijai pārceļoties uz kabinetu, uzmanības centrā nonāca premjeres retais vārds. Bulis uzsvēra statistikas faktu, ka visā valstī ir tikai ap četrdesmit šāda vārda īpašnieču. Skaidrojot sava vārda rašanos, Siliņa atklāja: “To iedeva mana vecmamma. Viņa bija angļu valodas skolotāja. Kaimiņienei ielika vārdu Evija, un mana mamma bija gribējusi likt Eviju, bet vecmamma bija vienkārši radoša – izdomāja, ka neliks tādu pašu kā kaimiņienei,” smaidot stāsta politiķe, piebilstot, ka tieksme pēc unikalitātes ir latviešu tautai ļoti tuva īpašība.

Ekskursijā pa valdības ēku Siliņa izrādīja telpu, kurā parasti uzņem ārvalstu diplomātus. Lai gan zāle kalpo reprezentatīviem mērķiem, premjerei tajā ir atrasts personīgs stūrītis miera atrašanai: “Kad man vajag nomierināties vai safokusēties, es parasti apsēžos vienā konkrētā krēslā un mēģinu sakārtot domas.”

Kad saruna kļuva eksistenciālāka, Bulis vēlējās uzzināt, kuras vēsturiskas vai mūsdienu personības lomā Siliņa gribētu iejusties uz vienu diennakti. Premjere izvēlējās par piemēru minēt ASV pilsoņtiesību kustības līderi: “Varbūt Mārtiņš Luters Kings,” viņa atteica.

