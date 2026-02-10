Kijiva ziemas salā, Ukraina. 2026

Gatavojies Kijiva un ne tikai! Krievija tuvākajās dienās “gatavo ko īpašu” 0

21:01, 10. februāris 2026
Krievijas Federācija tuvākajā laikā gatavojas veikt jaunu kombinētu raķešu uzbrukumu Ukrainas reģioniem. Par augstu raķešu triecienu draudu Ukrainā 10. februārī brīdināja monitoringa resursi.

Saskaņā ar viņu sniegto informāciju, nākamo 48 stundu laikā pastāv risks, ka pret Kijivu un Kijivas apgabalu var tikt izmantotas ballistiskās raķetes. Savukārt līdz 72 stundu periodā iespējams masīvs kombinēts trieciens pa dažādiem Ukrainas reģioniem, par to vēstīts vietnē Dialog.ua.

Tiek ziņots, ka pēdējās dienās Krievijas karaspēks aktīvi veicis izlūkošanu Žitomiras, Hmeļnickas, Ļvivas un Ternopiļas apgabalos. Tas var liecināt par gatavošanos plaša mēroga uzbrukumam, izmantojot dažāda veida bruņojumu, tostarp tālas darbības un augstas precizitātes raķetes.

Pēc monitoringa publiku vērtējuma, iespējamā trieciena laikā var tikt izmantoti vairāki desmiti raķešu ar gaisa, jūras un sauszemes bāzējumu. Konkrēti minētas aptuveni 40 raķetes H-101, ap deviņas raķetes H-22 vai H-32, līdz 24 tā paša tipa spārnotās raķetes, kā arī sešas raķetes “Kinžal”, kuras tiek palaistas no iznīcinātājiem MiG-31K.

Papildus iespējama līdz 16 “Kalibr” raķešu palaišana no kuģiem Melnās jūras akvatorijā. Atsevišķi tiek uzsvērts arī hiperskaņas raķešu “Cirkon” izmantošanas drauds. Pēc provizoriskiem datiem, to palaišana iespējama no uz laiku okupētās Krimas teritorijas līdz divām vienībām.

Eksperti aicina Kijivas un citu Ukrainas reģionu iedzīvotājus neignorēt gaisa trauksmes signālus un apdraudējuma gadījumā nekavējoties doties uz patvertnēm. Par iespējamiem Krievijas triecienu mērķiem atkārtoti tiek minēti enerģētikas objekti, tādēļ iedzīvotājiem ieteicams uzlādēt elektroniskās ierīces un sagatavot ūdens rezerves.

Atgādinām, ka februāra sākumā agresorvalsts jau veica uzbrukumus vairākiem Ukrainas reģioniem. Uz šī fona kļuvis zināms, ka Ukraina saņēmusi kritiski svarīgu palīdzību no Ungārijas.

